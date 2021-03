Vieraskynä: Mistä Länsi-Uudenmaan polut hyvään tulevaisuuteen?

Eeva Furman on Helsinkiläinen monipaikka-asuja, jolla on kakkosasunto Inkoossa. Furman on professori, filosofian tohtori, Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja ja Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja. Furman oli mukana myös YK:n asettamassa kansainvälisessä tutkijaryhmässä, joka arvioi kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Viime vuosina hän on johtanut eurooppalaista tutkimusyhteistyötä asioissa, jotka liittyvät luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen.

