Puukotus koulun pihalla Pinjaisissa

Poliisi selvittää Pinjaisissa sijaitsevan Billnäs skola-koulun pihalla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tapahtunutta puukotusta. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä rikoksesta epäiltynä ja heidän osallisuuttaan tapahtumiin selvitetään.

Hätäkeskukseen tuli tiistaina hieman ennen puolta yötä ilmoitus puukotuksesta koulun pihalla.

-Paikalla on ollut useita nuoria ja tilanne on kehittynyt siten, että 17-vuotiasta poikaa on lyöty veitsellä ylävartalon alueelle. Hänet toimitettiin sairaalaan hoidettavaksi, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mats Sjöholm tiedottaa.

Rikoksesta epällyt henkilöt olivat poistuneet paikalta autolla ennen poliisin saapumista, mutta heidät saatiin Sjöholmin mukaan kiinni suhteellisen nopeasti. Toinen kiinniotetuista on syntynyt 1960-luvulla ja toinen on vielä alle 18-vuotias.

Koulun pihan tapahtumia tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä, pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena.

-Esitutkinta on vielä aivan alkutekijöissään ja tutkinnallisista syistä poliisi ei tässä vaiheessa voi kommentoida tarkemmin tapahtumien kulkua, vammojen laatua tai kiinniotettuihin henkilöihin liittyviä asioita, Sjöholm tiedotti keskiviikkona aamupäivällä.