Porkkala-elokuvan kuvaukset saatiin päätökseen

Porkkala – Muistoja vuokra-ajalta -dokumenttielokuvan kuvaukset on saatu päätökseen. Kohtauksia on kuvattu hieman yli 10 kuvauspäivänä kesällä, syksyllä ja talvella.

-Lopputuloksena on elokuva, joka herättää eloon haastateltujen kertomukset. Lisäksi hankkeeseen on valjastettu uusi säveltäjä, tunnettu muusikko Thomas Enroth, tuottaja Kerstin Karlberg kertoo.

