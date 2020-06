Yrittäjäpariskunta Raisa Kaipainen ja Torsten Rüger ovat Meltolan vanhan sairaalakiinteistön uudet omistajat pitkässä luettelossa.

Nyt paikkaan on suunnitteilla voittoa tavoittelematon luovan toiminnan hyvinvointi-, taide- ja tapahtumakeskus, joka toimii osuuskuntamuodossa. Pariskunnalla on suuret suunnitelmat ja visiot, ja he odottavat kiinteistöön vilkasta toimintaa tulevina vuosina.

