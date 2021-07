Raasepori Festivaali kaksipäiväisenä kuun lopussa

Timo Oksanen, Mikko von Hertzen, Petteri Ahomaa, Jukka Peltola ja Toni Ruohonen odottavat innoissaan kuun lopussa järjestettävää Raasepori Festivaalia.

Odotukset ovat korkealla

Raasepori Festivaali järjestetään tänä vuonna kaksipäiväisenä kuun lopussa 30.-31. heinäkuuta. Alun perin festivaalin piti olla jo kesäkuussa, mutta sitä siirrettiin koronaviruspandemian takia kuukaudella eteenpäin. Nyt tilanne näyttää hyvältä ja järjestäjillä on odotukset korkealla.

-Lippukauppa käy hyvin. Odotamme festivaaleille 5.-6.000 kävijää päivässä, Karjaalla järjestettävän festivaalin promoottori Petteri Ahomaa iloitsee.

Ensimmäisen kerran Raasepori Festivaali järjestettiin kaksi vuotta sitten yksipäiväisenä. Tuolloin pääesiintyjänä oli Europe. Viime vuodeksi suunniteltu kahden päivän festivaali typistyi lopulta koronan takia yhden päivän akustiseksi tapahtumaksi, jossa pääesiintyjien paikkaa pitivät Michael Monroe trio ja Ville Pusa.

Tänä vuonna festivaalilla esiintyvät muun muassa Vesala, Eppu Normaali, Chisu, Petri Nygård, Neljä Ruusua ja von Hetzen Brothers. Ruotsista keikalle saapuvat Pandora ja E-Type.

Raasepori Festivaalin turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja festivaalilla on Tapahtumateollisuuden Check!-merkki kertomassa yleisölle, että tapahtuma toteutetaan turvallisesti. Check-merkin takana on laaja lista turvallisuustoimenpiteitä, jotka yleisötilaisuuksissa on aina syytä ottaa huomioon. Nyt siinä on mukana myös toimenpiteitä terveysturvallisuuden varmistamiseksi korona-aikana.

-Alueella on esimerkiksi puolet enemmän pöytäryhmiä kuin viimeksi ja seurueet voivat olla omina ryhminään. Kenenkään ei tarvitse olla tungoksessa, tuottaja Toni Ruohonen Loud’n Live Promotions Oy:stä lupaa. Hän muistuttaa, että jokaisen tulijan on myös itse tärkeää huolehtia hygieniasta ja etäisyyksistä.

Festivaalialue on hieman suurempi kuin viimeksi. Festivaalialueeseen on otettu mukaan palokunnantalon ja vanhan kaupungintalon välinen alue, jolle sijoitetaan basaareja ja ruokamyyntiä. Siellä järjestetään myös ”väliaikaohjelmaa”. Festivaalin sisäänkäynti siirtyy Torikadulle paloaseman kupeeseen.

Festivaali on järjestäjien mukaan luontevaa järjestää kaksipäiväisenä, koska infra on joka tapauksessa rakennettava tapahtumaa varten.

-Eiköhän me mietitä kolmatta päivää ensi vuonna, Ruohonen heittää.

Soul must go on!

Festivaalin housebändinä toimii paikallinen, vuonna 2007 perustettu Billnäs Music Factory, joka esiintyy festareilla nyt kolmannen kerran.

-On todella hienoa, että saadaan olla paikallisbändinä mukana, bändin jäsenet Jukka Peltola ja Timo Oksanen sanovat. He odottavat keikkaa innoissaan ja kertovat, että 18-henkinen bändi on jo ehtinyt treenata kerran keikkaa varten yhden bändin jäsenen pihalla.

-Soitamme pajavarasasoulia ja teemamme on tänä vuonna ”Soul must go on!”

Raasepori Festivaalilla esiintyy perjantaina von Hertzen Brothers.

-Viimeksi esiinnyimme Hollannissa melkein kaksi vuotta sitten syyskuussa 2019, Mikko von Hertzen kertoo. Sen jälkeen von Hertzen Brothers jäi levytystauolle. Nyt bändin kahdeksas levy on melkein valmis ja 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi bändillä on tiedossa keikkoja kesälle ja syksylle.

-Kyllä jännittää. Epävarmuutta on ilmassa pitkän tauon jälkeen, Mikko von Hertzen myöntää. Hän on kuitenkin innoissaan mahdollisuudesta soittaa juuri Raasepori Festivaalilla, onhan suvulla kesäpaikka Bromarvissa.

-Heti kun kuulin tästä festivaalista, niin sanoin Petterille, että buukkaa meidät. Siinä nyt vaan kesti hetki, että päästiin tänne.

Paikallisuutta edustaa myös festivaalin juontaja, karjaalainen Jussi Laaksonen.

-Det blir bra och jättekiva, Mikko von Hertzen kiteyttää kaikkien odotukset.