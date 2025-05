Niclas Grönholm taas mestaruusjahtiin MM-rallicrossissa

Niclas Grönholmin katse on yhä päättäväisesti maailmanmestaruudessa. Rallicrossin MM-sarja käynnistyy viikonloppuna Portugalin Lousadan radalla. (Kuva: Jan Kåre Rafoss)

Kolme kertaa pääluokan pronssille ajaneen Niclas Grönholmin tähtäin on jälleen maailmanmestaruudessa, kun rallicrossin MM-sarja pyörähtää käyntiin tänä viikonloppuna Portugalin Lousadan radalla.

-On turha lähteä ajamaan kilpaa, jos ei tavoitteena ole paras mahdollinen tulos. Tiimilleni on tärkeää voittaa valmistajien mestaruus, mutta samaan aikaan itselleni on tärkeää ajaa henkilökohtaisesta mestaruudesta. Sen saavuttaminen vaatii tasaisuutta, 29-vuotias inkoolaiskuljettaja totesi.

CE Dealer Teamin kuljettajan tallitoverina jatkaa ruotsalainen Klara Andersson. MM-sarja on kokenut muutoksia, sillä sen uutena promoottorina toimii autourheilun kansainvälinen keskusliitto FIA.

Bensaa ja sähköä

Kyseessä on edelleen kahden käyttövoiman kaksintaistelu, kun esimerkiksi Grönholm kilpailee täyssähköautollaan moninkertaisen mestarin Johan Kristofferssonin polttomoottoripeliä vastaan. Polttomoottoriautojen suorituskyky oli viime kaudella aimo askeleen sähköautoja edellä, mutta alkavalle kaudelle lähtökohtia on työstetty tasapuolisimmiksi.

FIA teki keväällä Lousadassa vertailutestin, jossa krossikuljettaja Andreas Bakkerud ajoi neutraalilla testiautolla vertailukierroksia. Sen jälkeen hän paineli menemään MM-sarjan jokaisen tiimin autolla, joiden suorituskykyä verrattiin testiautoon. Kerätyn datan avulla pystytään tasoittamaan erilaisten kilpa-autojen suorituskykyä esimerkiksi kontrolloimalla niiden minimipainoa.

CE Dealer Teamia edustavan Niclas Grönholmin täyssähköauto kilpailee alkavalla kaudella tasapuolisemmista lähtökohdista polttomoottoriautoja vastaan. (Kuva: Jan Kåre Rafoss)

-Hyvä, että FIA otti ohjat käsiinsä. He testaavat ja tekevät asioita, joiden avulla sarjasta saadaan tasaisempi ja kiinnostavampi. Nyt katsotaan, mikä autojen suorituskyky oikein on. Datan perusteella säännöt säädetään sellaisiksi, että kaikilla on mahdollisuus ajaa voitosta, Grönholm kommentoi.

Tuhdisti testiä

Sarjan rengasvalmistaja Hoosier on tuonut pelikentälle uuden pehmeämmän seoksen kisarenkaan.

-Rengas on paljon parempi ja nopeampi kuin viime vuonna. Puhutaan jopa 0,8-1 sekunnin erosta kierroksella, Grönholm raotti.

Tiimin 500 kW huipputehon ja 880 Nm väännön omaava PWR-täyssähköauto on hieman viime vuotta kevyempi. Auton nelivetovoimansiirtoa operoi uusi ohjelma ja voimansiirron lukkoja on pystytty uuden säännön myötä muuttamaan.

-Testaaminen vapautui, joten olemme päässeet ajamaan runsaasti testiä ja kokeilemaan toimivia säätöjä. Automme on vähän nopeampi, vaikka ero ei olekaan mullistava. On hankalaa sanoa, missä menemme vauhdillisesti muihin nähden, kun muutkin tiimit ovat parantaneet suorituskykyään. Testien perusteella Lousada ei ole lähtökohtaisesti vahvin ratamme, ”Nippe” tuumi.

MM-sarjassa ajetaan kuusi osakilpailua viitenä viikonloppuna. Neljän aika-ajoerän kolme nopeinta saavat pisteitä yhdestä kolmeen ja semifinaaleiden jälkeen käytävän finaalin voittaja kaappaa 25 pinnaa, jolloin yhden osakilpailun maksimipistemäärä on 28.

-Pistelaskussa on palattu vanhaan ja aika ratkaisee alkuerien kokoonpanot. Hyviä muutoksia, Grönholm kiitteli.

MM-sarjaa ajetaan alkavalla kaudella myös Suomessa KymiRingin radalla elokuussa.