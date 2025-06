Juhannukseksi matkataan taas maalle, väestö kaksinkertaistuu Hangossa

Tilastokeskus on laatinut taas juhannuskertoimen kuvaamaan väestön muutosta juhannuspäivänä tavanomaiseen päivään verrattuna. Väkimäärän muutosta tarkastellaan kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Kokeellinen laskenta perustuu mobiilipaikannusdataan.

Etelä-Savon Puumala on saavuttanut nyt superkertoimen viisi, joka tarkoittaa, että kunnassa oletetaan olevan väestöä juhannuksena peräti viisi kertaa enemmän kuin normaalisti. Etelä-Savo on edelleen juhannusmaakunta. Jopa keskuskaupungilla Mikkelillä kerroin on yli yhden. Puumalan lisäksi yli neljän juhannuskertoimen kuntia ovat Luhanka (4,81), Kuhmoinen (4,69), Kustavi (4,65) ja Hirvensalmi (4,15).

Seutukunta kansoittuu

Raaseporin seutukunnassa juhannus aiheuttaa selvän piikin väestömäärään. Hanko saa kertoimen 2,07, eli kaupungin väestön oletetaan hieman yli kaksinkertaistuvan normaalista.

Inkoo pääsee lähelle kertoimellaan 1,96 ja Raaseporissakin on odotettavissa juhannuksena väestön 1,5-kertaistuminen. Naapurikaupungissa Lohjalla kerroin on vain 1,05. Eteläisen Suomen ”juhannuskerroinkuningas” on Kemiönsaari (3,05).

Hännillä juhannuskertoimissa on edelleen pääkaupunkiseudun pieni Kauniainen, jonka kerroin on vain 0,52. Kauniaisissa väestöä oletetaan siis olevan juhannuksena lähes puolet ja 48 prosenttia vähemmän kuin tavallisesti. Toiseksi pienin kerroin on Kempeleellä (0,58), jonka jälkeen tulevat Kajaani (0,65), Oulu (0,66), Raisio (0,67) ja Pirkkala (0,68).

-Vaikka kaupungeista lähdetäänkin maalle juhannuksen viettoon, monet suuremmat kaupunkimme ovat piristyneet aiemmista juhannuksista. Sen perusteella juhannukseen viettoon ei lähdettäisikään suhteellisesti yhtä paljon kuin aiemmin, Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pasi Piela mainitsee.

Helsingin juhannuskerroin (0,71) on noussut viisi prosenttia, Espoon (0,71) neljä prosenttia ja Vantaan (0,82) peräti seitsemän prosenttia. Tampereen kerroin (0,70) on noussut kolme prosenttia ja Turun prosentin verran (0,72).

Mökkeilyssä hiljentymistä

Kun tarkastellaan matkoja mökille, on nähtävissä hiljentymistä. Mökkikunnaksi on laskettu ne kunnat, joissa on vähintään yksi mökki jokaista neljää asukasta kohden. Tällaisia kuntia on Manner-Suomessa 117.

-Koronavuosi 2020 oli mökkimatkailussa aivan omassa luokassaan. Sen jälkeen mökkimatkat ovat vähentyneet. Mökkimatkailu oli viime vuonna hiljaisempaa kuin aiempina vuosina, mutta on toki vilkastunut voimakkaasti lomakausina, erityisesti juhannuksena ja heinäkuussa, aineiston Pielan kanssa tuottanut yliaktuaari Ossi Nurmi sanoo. Molemmat viettävät juhannuksen mökkeillen.