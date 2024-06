Etelä-Uusimaa 45 vuotta – paikallista tiedonvälitystä jo vuodesta 1979

Läntisellä Uudellamaalla paikallisten asioiden tiedonvälittäjänä asemansa vakiinnuttanut Etelä-Uusimaa täyttää 20. kesäkuuta jo 45 vuotta.

Lehti perustettiin vuonna 1979. Nykyinen toimitusjohtaja Mikko Nieminen ja Veikko Marttinen ostivat lehden myöhemmin suursijoittajana tunnetulta liikemies Kai Mäkelältä vuoden 1987 syksyllä.

Nieminen työskenteli aikanaan Länsi-Uusimaa -lehden toimittajana kymmenkunta vuotta ja myös Marttinen oli ollut lehden palveluksessa. He aloittivat sittemmin yhdessä toimittajakaksikkona ja uuden Etelä-Uusimaan tekemisen päävastuu annettiin vuonna 1979 Karjaan aluetoimitukselle.

Ari Hätönen toimi Etelä-Uusimaan päätoimittajana yli 25 vuotta ennen eläköitymistään vuoden 2019 kesällä, jolloin hänen seuraajakseen palkattiin jo 1990-luvulla lehden palveluksessa toimittajana työskennellyt Hannu Kari. Ilmoitustilauksista ja jakeluista vastaa toinen pitkän linjan lehdentekijä Janne Fyrqvist.

Etelä-Uusimaa, tuttavien kesken EU tai Etelä, on läntisimmän Uudenmaan suomenkielinen paikallinen lehti. Lehti jaetaan noin 22 000 kotitalouteen kerran viikossa Hangossa, Inkoossa, Karjaalla, Pohjassa ja Tammisaaressa. Viikonloppuisin digilehti on luettavissa osoitteessa www.etela.com. Digilehti on tauolla heinäkuun, mutta alkaa ilmestyä jälleen elokuussa. Nettisivujen lisäksi lehti palvelee ilmaiseksi ladattavalla mobiilisovelluksellaan.

Etelä-Uusimaa on poliittisiin puolueisiin ja muihin vastaaviin ryhmiin sitoutumaton lehti, jonka tehtävä on välittää lukijoilleen tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Suomen eteläisimmässä kärjessä sekä tarjota ilmoittajille tehokas kanava tavoittaa alueen väestö.

Kautta aikojen ensimmäinen Etelä-Uusimaa ilmestyi keskiviikkona 20. kesäkuuta 1979. EU on alusta lähtien keskittynyt olemaan nimenomaan oman alueensa uutis- ja palvelulehti. Sitkeä työ on kantanut hedelmää ja EU:lla on jo pitkään ollut vankka asema alueensa lukijakunnan keskuudessa.

Lehden toimituksellinen kieli on suomi, mutta ilmoitukset voivat olla monikielisiä, mikäli asiakas niin haluaa.

Etelä-Uusimaa on ollut koko ilmestymisensä ajan poliittisesti sitoutumaton. Lehti ei saa jakelutukia eikä avustuksia valtiolta, isoilta säätiöiltä tai rahastoilta, vaan joutuu hinnoittelemaan palvelunsa puhtaasti markkinatalouden periaatteilla.

Merkkipäivää lehti viettää iloisesti työn merkeissä palvellakseen lukijoitaan ja asiakkaitaan. Etelä-Uusimaa on toiminut nykyisissä tiloissaan Karjaan Keskuskadulla vuodesta 1997.

Hannu Kari

päätoimittaja