Karjaan yhteiskoulussa koronatartunta

Karjaan yhteiskoulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Asia varmistui torstaina iltapäivällä. Kahden koronalle altistuneen luokan oppilaat on määrätty karanteeniin lokakuun 30. päivään saakka. Myös osa opettajista on karanteenissa kuun loppuun.

Yhteiskoulun opettajakuntaan tulee tämän seurauksena niin iso vaje, että koulu siirtyi etäopetukseen sivistystoimenjohtajan päätöksellä. Erityisen tuen oppilaiden koulu jatkuu kuitenkin lähiopetuksena. Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä ja etäopetukseen siirtymistä perustellaan sillä, että oppilaille ei voida taata turvallista oppimisympäristöä.

Varotoimenpiteenä myös osa Karjaan lukion opiskelijoista määrättiin jäämään kotiin torstaiksi ja perjantaiksi. Karjaan lukiossa testin tulos oli kuitenkin negatiivinen, eli siellä ei ole koronavirustartuntaa. Opiskelijat voivat palata näin ollen normaalien turvaohjeiden mukaiseen opiskeluun.

Ohjeena on edelleen se, että mikäli lapsella tai perheessä ilmenee vilustumisoireita, on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon. Oireileva lapsi ei saa mennä kouluun, vaan hänet on pidettävä kotona. Terveyskeskukseen ollaan yhteydessä puhelimitse, ja se järjestää henkilön tarvittaessa koronatestiin. Puhelinnumero on 019 289 3000. Lapsia koskevat THL:n päivitetyt koronasuositukset löytyvät myös kaupungin kotisivuilta.