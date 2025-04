BK-46 soittaa taas finaalisäveliä

Sebastian Säkkinen livahti seitsemän kertaa maalintekoon. Kapteeni johtaa joukkonsa neljättä kertaa peräjälkeen finaalipeleihin.

Niin varmasti kuin päivää seuraa yö ja yhtä lailla kuin maa kiertää aurinkoa, pelaa BK-46 miesten käsipalloliigan finaaleissa. Neljättä kertaa perättäin loppuotteluun liitäneet karjaalaiset pyyhkäisivät välierissä tieltään HIFK:n puhtaasti voitoin 3-0.

Finaalivastustajassakaan ei ole mitään ihmetystä, vaan BK:n valta-asemaa yrittää horjuttaa Grankulla IFK:n samoin 3-0-lukemin hoidellut Riihimäen Cocks. Loppuottelusarja käynnistyy Karjaalla ensi viikon lauantaina.

Kymppi ja seiskakutonen

BK-46 vei tiistaina kolmannen välieräottelun nimiinsä lopulta selkeästi maalein 38-29 (20-17), vaikka söi avausjaksolla silliä ja joi kuravettä päälle.

Kuluvan kauden maaliennätyksensä murjonut Nico Rönnberg ja Nicolas Reenpää ottivat välieräsarjassa ajoittain kipakasti yhteen, mutta viettivät aikaa myös hilpeämmissä merkeissä.

-Annan meille tästä pelistä arvosanaksi täyden kympin, sentteri Robin Sjöman väitti pokkana. Hän luikurteli kuitenkin heti perään aprillia.

-Teimme ottelusta itsellemme aika vaikean, Sjöman puhalteli.

Suurin syy siihen oli HIFK:n tappavan tehokas seitsemän vastaan kuusi -hyökkäys, joka kylvi kakkospeliäkin karmivampaa kauhua. Vieraat mäiskivät ensipuoliskon maaleistaan peräti 15 ilman maalivahtia, kun BK ei saanut pallonpyörittelyä poikki ja puolustus vuoti samasta saumasta.

-He saivat aika vapaasti rullata palloa haluamaansa paikkaan. Jatkoa ajatellen meidän pitää reagoida nopeammin, jos vastustaja pääsee jatkuvasti rokottamaan samalla tavalla, Sjöman puntaroi.

Päävalmentaja Andreas Rönnberg repi vaihtopenkillä hiuksiaan.

-Puolustuksessa oli passiivisuutta ja huonoa pelin lukemista. Cocks tulee finaaleissa varmasti käyttämään ”seiskakutosta” ja meidän pitää miettiä keinoja sen hyydyttämiseen, hän totesi.

HIFK:n hyökkäyspeli hyytyi toisella jaksolla BK-46:n rujommassa käsittelyssä. Oliver Nordlund piti Vili Leppästä aisoissa.

HIFK:n karjaalaisvalmentaja Robin Karlssonkin oli mykistynyt avausjakson saldosta.

-En olisi uskonut, että seiskakutonen toimii noin hyvin. BK on kuitenkin aiemmin saanut sen aika hyvin kuriin. Se toimi jo kakkospelissä, joten pitihän sillä jatkaa, Karlsson sanoi.

Revanssi ja harvinainen huili

Seiskakutosen jatkuva jauhaminen käy kuitenkin voimille, kun täytyy pitää huoli pallosta ja maalivahdin saamisesta tolppien väliin. BK pääsi hiljalleen puolustuksessa jyvälle, heitti katkojen jälkeen palloa tyhjiin ja sai vieraat lopulta luopumaan konseptista.

-Meiltä puuttui ainoa kaukoheittäjämme Oskari Suopajärvi ja se alkoi vaatia veronsa. Me vain väsähdimme, Karlsson sanoi.

BK-46:lla puolestaan oli kaukoheittäjä täysissä voimissaan. Kauden maaliennätyksensä tehnyt Nico Rönnberg kuritti IFK:n puolustusta kyltymättömällä tarmolla. Kohmeassa kakkospelissä neljään maaliin jäänyt Nico ylitti tiistaina sen lukeman jo yhdeksännellä minuutilla.

-Hänellä ei ole tapana pelata kahta huonoa ottelua perättäin. Sen saattoi aavistaa, että Nicolla on revanssihenkeä, isoveli Andreas sanoi.

Rönnbergin räjähdys tuli kuin tilauksesta, sillä polkkaukot joutuivat pitkästä aikaa pelaamaan ilman Miska Henrikssonia. Joukkueen kahden suunnan dynamo poti lehtereillä jalkaterän jumia. Yleensä aina ja paljon pelaava Henriksson arveli olleensa viimeksi poissa kokoonpanosta varusmiespalveluksensa aikoihin muutama vuosi sitten. Hankolainen seurasi peliä kärsivällä katseella.

-Hän haluaa pelata, eikä katsoa muiden pelaamista. Niin Miska aina sanoo, kun olen ottamassa häntä vaihtoon. Puolustuksessa Alex Lignell paikkasi hyvin hänen tonttinsa, mutta meiltä jäi vähän uupumaan sitä tempoa, jota Miska yleensä puskee. Toivottavasti hän on finaaleissa taas kunnossa, valmentaja virkkoi.

Henriksson ei pystynyt alkuviikosta laittamaan painoa jalalleen, mutta laski tokenevansa tolpilleen ensimmäiseen finaalikoitokseen mennessä.

Odotettua ja odotusta

IFK:sta ei ollut laittamaan BK:lle kampoihin, vaikka joukkue paransikin otteitaan avauspelin höykytyksen jälkeen.

Bogdan Klepa astui esiin kolmannessa välieräottelussa. Päävalmentaja Andreas Rönnberg peräänkuuluttaa kahden hyvävireisen maalivahdin tarvetta finaalisarjaan.

-Olen tyytyväinen siihen mitä esitimme kakkospelin 20. minuutista eteenpäin. Täytyy muistaa, että meillä on nuori joukkue ja pelaajat olivat ensimmäistä kertaa välierissä. BK:lla on kokenut joukkue, joka on voittanut mestaruuksia. He ovat pelanneet pitkään yhdessä ja kaikessa on selvät sävelet. Emme ole vielä heidän tasollaan, mutta saimme välierissä oppia siitä, kuinka näitä otteluita pelataan fiksusti, Robin Karlsson totesi.

BK-46 teki sen, mitä pitikin.

-Pelimme oli aika ailahtelevaa, mutta voitimme suoraan 3-0 ja vain sillä on lopulta merkitystä. Uskon kyllä, että meiltä löytyy vielä lisävaihteita finaaleihin, Sjöman sanoi.

Karjaan urheiluhalli ei syttynyt välierissäkään eloon, kun HIFK:n odotettiin kaatuvan. Molempiin kotipeleihin ilmaantui noin 400-päinen yleisö.

-Onhan se vähän sääli, välierissä pitäisi jo olla sähköisempi tunnelma. Tasoerot ovat kuitenkin olleet liigassa suuret ja kyllähän se on myös yleisömäärissä näkynyt. Kausi on ollut pitkä ja kaikki ovat odottaneet finaalipelejä, Sjöman totesi.

Alkaako BK:n liigakausi toden teolla vasta nyt?

-Ei nyt ihan niinkään voi sanoa. Europelit tekivät sen, että olemme kuitenkin koko ajan pysyneet fyysisesti ja henkisesti valmiina, valmentaja Rönnberg vastasi.

Suosikki ja haastaja

BK-46 on voittanut Cocksin kauden jokaisessa kohtaamisessa ja lähtee finaalisarjaan suosikkina.

-Joukossa on kuitenkin ollut tasaisia pelejä ja kyllä Cocks pystyy meitä leveämmällä materiaalillaan haastamaan. Meillä on ollut mestaruusvuosina hyvä tuuri loukkaantumisten suhteen ja tarvitsemme sitä edelleen. Kauden keskinäisissä kohtaamisissa olemme olleet ratkaisevilla hetkillä vähän varmempia ja rauhallisempia kuin Cocks. Toivottavasti kaikki kylän ”hullut” saapuvat finaalipeleihin mekastamaan ja saamme hallissa tunnelman kattoon, Rönnberg alusti.

Sjöman jo säikäytti loukkaantumisrintamalla, kun hän väänsi ikävästi nilkkansa marraskuun lopun europelissä. Kolme nivelsidettä meni rikki, mutta sentteriroikale palasi kokoonpanoon ennätysajassa jo helmikuun alussa.

-Oma peli ei ole tuntunut paluun jälkeen ihan samalta kuin aiemmin, mutta toivottavasti pystyn auttamaan finaaleissa joukkuetta vähän paremmin kuin viime peleissä, Igor Skyban kanssa vahvan sentterikaksikon muodostava Sjöman sanoi.

Mitä värikkään pelityylin omaavalta hujopilta voi loppuottelusarjassa odottaa?

-Ihan mitä tahansa, Sjöman naurahti.

Ivan Roos esiintyi ensimmäistä kertaa liigaottelussa sitten lokakuun ja osui kolmesti HIFK:n häkkiin. Isoveli Jonathan Roosille lankesi puolestaan kunnia edustusmiehistön 50 000. pääsarjamaalista.

BK-46 rakentaa samalla jo kovaa vauhtia tulevan kauden edustusmiehistöä ja tuoreimpina niminä listaan lisättiin maalivahti Miksu Heinonen, Oliver Nordlund ja Jonathan Roos. Laituri Roosin kolmannessa välieräpelissä tekemä 33-24 -osuma oli BK:n historian 50 000:s pääsarjamaali.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 14/22 (7 m 3/4), Sebastian Säkkinen 7/9, Oliver Nordlund 7/9, Ivan Roos 3/5, Jonathan Roos 2/4, Igor Skyba 2/3, Albert Lindholm 1/2, Bogdan Klepa 1/1, Miksu Heinonen 1/1, Alex Lignell 0/3, Jac Karlsson 0/1. Heittojakauma 6 m 17/29, 9 m 12/21, tyhjä maali 6/6.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (26 min.) 7 torjuntaa, Bogdan Klepa (34 min.) 6.

Jäähyt: Skyba 2 x 2 min. Maalit 4-4.

Pallonmenetykset: 6.

HIFK: Vili Leppänen 6/13, Vladimir Knopinski 5/8, Liam Hagman 5/5 (7 m 5/5), Jere Kantee 3/5, Nicolas Reenpää 3/3, Joel Hagström 2/6, Jakob Meinander 2/4, Jooa Knaapinen 2/2, Viljo Ukkonen 1/1, Viktor Grönmark 0/1, Samuli Vihavainen 0/1. Heittojakauma 6 m 19/30, 9 m 3/12, tyhjä maali 2/2.

Maalivahdit: Freddy Wickström (10 min.) 2 torjuntaa, Viljo Ukkonen (50 min.) 11.

Jäähyt: Meinander, Grönmark 2 min. Maalit BK:lle 3-1.

Pallonmenetykset: 17.