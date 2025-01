BK-46 mättää maaleja mahan täydeltä

Neljästi siuntiolaisten häkkiin osunut Oliver Nordlund on jo laittanut yhden kauden maaliennätyksensä pääsarjassa uusiksi. (Kuva: Yksityinen)

Miesten käsipalloliigan kärjessä kirmaava BK-46 on mestaruusputkensa aikana tottunut paiskomaan palloa pömpeliin mielin määrin, mutta viime aikoina verkot ovat menneet harvinaisen hurjasti tötterölle.

Karjaalaiset kimmastuivat puhkomaan 40 maalin rajapyykin jo neljännessä ottelussa peräjälkeen, kun Sjundeå IF kellahti kumoon lukemin 42-24 (21-11).

Joulukuussa alkaneen ryöpytyksen aikana BK on voittanut HIFK:n kahdesti lähes identtisin luvuin (40-27 ja 41-27), Dickenin 42-22 ja nyt tiistai-illan huvituksena SIF:n. Aivan viime vuosilta ei löydy vastaavaa villitystä, missä maalinteko olisi maistunut tähän malliin monta mittelöä perättäin.

Esimerkiksi nykymiehistön ensimmäisellä mestaruuskaudella 2021-2022 joukkue ei yltänyt kertaakaan 40 maalin mättöihin. Arkipäiväistynyt tahti kertoo paitsi jatkuvasti jalostuneen nopean hyökkäämisen kiihtymisestä ja pelaajien maalinälästä, niin myös pääsarjan tason heikentymisestä.

BK-46:n heittojen onnistumisprosentti näissä 40 maalin otteluissa hipoo 70:n havinoita ja kuuden metrin ratkaisut on hivautettu häkkiin 83 prosentin varmuudella. Kun suurin osa punavalkoisten heitoista lävähtää kuuden metrin viivalta, niin vastustajan verkko venyy kuin purukumi.

”Nelikymppisten” kavalkadia on johtanut kukapa muukaan kuin liigan maalipörssin kakkosnimi Sebastian Säkkinen, joka on leipaissut 36 palloa rysään 78 prosentin tarkkuudella. Oliver Nordlund on säestänyt 24 osumallaan ja kasvaneesta vastuusta nauttinut hankolaispelaaja on jo nyt rikkonut yhden kauden maaliennätyksensä liigassa (85).

Tuttu juttu

Tiistain kotiottelusta muodostui odotettu selkäsauna. SIF saapui tyypilliseen tapaansa Karjaalle siipirikkoisena kahden vaihtopelaajan voimin BK:n nyljettäväksi. Kolmen ottelun pelikiellon lusinut Nico Rönnberg sai palata kehiin rattoisissa merkeissä ja huilinut heittokäsi kävi kuuden maalin edestä.

Samaan saldoon ylsi Alex Lignell, joka lainasi toisella jaksolla sivua Nicon pelikirjasta ja villitsi 327-päistä yleisöä selän takaa heittämällään nyytillä. Ensimmäistä kertaa sitten lokakuun alun edustusmiehistössä esiintynyt Linus Lundqvist pääsi tälläämään kauden toisen osumansa.

Kolmen ottelun pelikiellon jälkeen kokoonpanoon palannut Nico Rönnberg tempaisi SIF:n verkkoon kuusi maalia. (Kuva: Yksityinen)

Kaikesta maalitehtailusta huolimatta kolmen tähden pelaajana vakuutti maalivahti Miksu Heinonen, joka toki osallistui ilotteluun heitettyään kauden neljännen pörsänsä tyhjiin. Heinonen talletti 16 torjuntaa, joista mieleen jäi pienellä ja huolettomalla charleston-tanssin jalkaliikkeellä tehty Christoffer Thorin laitaheiton torppaus.

Jos BK:n tanssijalkaa vain suinkin vipattaa, niin 40 maalin tuuletus voi hyvinkin saada jatkoa perjantaina Turussa Åbo IFK:n vieraana.

Ottelutilastot

BK-46: Sebastian Säkkinen 8/12 (7 m 3/4), Nico Rönnberg 6/10, Alex Lignell 6/7 (7 m 2/2), Miska Henriksson 4/8, Oliver Nordlund 4/6, Igor Skyba 4/5, Jonathan Roos 4/5, Albert Löfgren 2/3, Linus Sjöman 2/2, Linus Lundqvist 1/2, Miksu Heinonen 1/1, Eliel Ahtola 0/1.

Heittojakauma: 6 m 23/26, 9 m 9/21, tyhjä maali 5/9.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (60 min.) 16 torjuntaa.

Jäähyt: Skyba, Rönnberg 2 min. Maalit 1-1.

Pallonmenetykset: 8.

SIF:n parhaat: Christoffer Thor 7/11 (7 m 5/5), Sebastian Leino 6/15. Maalivahdit Mika Malassu (30 min.) 2 torjuntaa, Tomas Westerlund (30 min.) 3. Jäähyt 1 x 2 min, pallonmenetykset 15.