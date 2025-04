Länsi-Uudenmaan poliisi hoitaa vain pakolliset tehtävät mahdollisen lakon aikana

Mahdollinen lakko vaikuttaa Länsi-Uudenmaan poliisipalveluihin merkittävästi tiistaina 15.4. ja keskiviikkona 16. huhtikuuta. Lakko koskisi laitoksen kaikkia toimipisteitä.

Suojelutyön piirissä työskentelevät poliisipartiot hoitavat lakon aikana vain ne tehtävät, jotka ovat välttämättömiä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu.

Valtakunnansovittelija antoi sunnuntaina sovintoesityksen valtion virka- ja työehtosopimuskiistaan. Osapuolilta on pyydetty vastausta maanantaihin 14. huhtikuuta kello 19 mennessä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kaikkia tehtäviä koskeva työtaisteluilmoitus annettiin 31. maaliskuuta.

Poliisihallitus, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Suomen Poliisijärjestöjen liitto ja henkilöstöjärjestöt pääsivät alkuviikolla sopimukseen mahdollisen lakon aikaisesta suojelutyöstä, josta on säädetty laissa.

Muut poliisilaitokset voivat tukea Länsi-Uudenmaan partioita vain sellaisissa tehtävissä, jotka kuuluvat suojelutyön piiriin. Kansalaiset voivat henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa myös lakon aikana soittaa hätänumeroon 112. Rikostutkinnassa hoidetaan välttämättömät henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten ensitoimet ja tutkinta.

-Poliisin käytettävissä olevat henkilöstöresurssit on sovittu järjestöjen kautta neuvotteluteitse. Sen vuoksi ne ovat tavalliseen aikaan verrattuna lakon aikana pienemmät. Suojelutyön piiriin kuuluvia tehtäviä hoitaa ammattitaitoinen henkilöstö, poliisipäällikkö Timo Saarinen viestittää.

Espoon pääpoliisiasema sekä Kirkkonummen, Lohjan ja Raaseporin poliisiasemat ovat kiinni asiakkailta lakkopäivinä. Poliisiasemilla työskentelee pääasiassa suojelutyön piiriin kuuluvia tehtäviä hoitavia henkilöitä.

Tämä tarkoittaa, että mahdollisen työtaistelun aikana poliisiasemilla ei oteta vastaan rikosilmoituksia. Sellaisen voi tehdä sähköisesti tai jonkin muun poliisilaitoksen asemilla. Myös Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelut ovat lakkopäivinä kiinni kaikilla poliisiasemilla, eivätkä aiemmin varatut ajat päde, mikäli työtaistelu alkaa tiistaina. Myös löytötavarapisteet ovat lakkopäivinä kiinni laitoksen kaikilla poliisiasemilla, eikä niillä oteta vastaan myöskään turvapaikka- tai tilapäisen suojelun hakemuksia. Poliisin sähköinen asiointi on asiakkaiden käytettävissä myös mahdollisen lakon aikana.

Normaaliin päiväjärjestykseen palattaisiin torstaina 17. huhtikuuta. Perjantaina 18. huhtikuuta ja maanantaina 21.4. kaikkien poliisilaitosten asiakaspalvelupisteet ovat kiinni pääsiäisen vuoksi.