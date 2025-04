Asvaltointi lähiviikkojen suunnitelmissa – Maasillan hanke valmiiksi toukokuun loppuun mennessä

Maasillan uusi silta saa kuoppaisen ja pölyävän sorapinnan tilalle asvalttipäällysteen lähiviikkoina. Töiden tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa.

Raaseporin kaupunki tiedotti tammikuussa, kun Maasillan uusi silta avattiin liikenteelle Karjaalla vielä keskeneräisenä, että sillan viimeistelytyöt aloitetaan heti keväällä talven taituttua. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund kertoo, että urakoitsijalta on määrä saada tarkempi työaikataulu lähiaikoina.

-Tavoitteena on kuitenkin, että hanke saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Silta asvaltoidaan jo sitä ennen lähiviikkojen aikana sen mukaan, miten asvalttiasema avautuu ja materiaalia saadaan, Bäcklund sanoo.

Uusi silta otettiin käyttöön tammikuun puolivälissä tilapäisesti sorapäällysteellä, jonka kuoppaisuus- ja reikääntymisaste on vaihdellut talven ja kevään mittaan sillalla ja myös sille johtavilla sorapintaisilla tieosuuksilla. Silta oli poissa käytöstä rakennustöiden ajan viime vuoden elokuusta alkaen.

-Silta tullaan sulkemaan uudelleen ainakin viikoksi ja ehkä hieman pidemmäksikin ajaksi, kun asvaltointi ja muut viimeistelytyöt alkavat. Kaupunki tulee tiedottamaan asiasta kun tiedot tarkentuvat, Bäcklund sanoo.

Uusi silta on 60 metriä pitkä ja 12 metriä leveä. Siitä ajoradalle on varattu seitsemän metriä, eli 3,5 metriä molemmille ajokaistoille. Yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,5 metriä ja sillan toisella laidalla kulkevalla jalkakäytävällä on leveyttä 1,5 metriä.