Hurja Piruetin hyrrä on pyörinyt 30 vuotta

Jenny Romberg nosti loitsullaan henkeä ja tytär Amiira hyppäsi korkealle ilmaan. Kolmevuotiaana balettikoulun aloittanut Jenny kuuluu Hurja Piruetin opettajiin ja baletti on lähellä Amiirankin sydäntä.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös Hurja Piruetilla.

-Hurjis, HuPi, HP… edesmenneen pukusuunnittelijamme Johanna Lahtisen mies kutsui meitä myös kieli poskella nimellä ”helvetin hyrrä”, tanssiopiston rehtori Katja Köngäs nauraa.

Opiston logosta tuttu hyrrä on pyörinyt Raaseporissa vallan vimmatusti jo 30 vuotta siitä lähtien, kun Köngäs nuorena naisena meni koputtelemaan Kiilan koulun ovelle vakaana aikomuksenaan ryhtyä opettamaan tanssia.

-Opettaja Timo Oksanen muistaa sen vieläkin, kun tulin etsimään rehtori Reijo Väyrystä. Minä koputin oveen ja Timo avasi sen, Köngäs sanoo.

Kun ovi oli auki, marssi hän korealla jalalla sisään. Alkuvuosien pienestä 30 oppilaan koulusta on kasvanut 750 oppilaan jättiläinen, joka on jättänyt merkittävän jälkensä paikkakunnnan taide- ja liikuntakulttuuriin.

Poseeraaminen on aina luonnistunut Hurja Piruetin tanssijoilta. Rehtori Katja Köngäs (oik.), Veli-Matti Virtanen, Riikkamari Rauhala ja Pirpa Hartelin näyttävät mallia.

Arja Parviainen (vas.) ja Marina Usvalahti saavat leidiryhmästä elämäänsä eliksiiriä.