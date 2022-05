Gammelbodan eteläpuolelle suunnitellaan koirien metsää

Koiranomistajat ovat tehneet aloitteen koirametsän perustamisesta Raaseporiin. Se olisi huomattavasti laajempi alue kuin koirien ulkoilukenttä tai koirapuisto, ja ehdotuksen mukaan alueen pinta-alan tulisi olla ainakin hehtaari. Toiveissa on myös koirien uimapaikka alueen yhteydessä.

Yhdistyksen johdolla

Koiranomistajien edustajana aloitteen lähettäneen Susanne Palménin kanssa on käyty alustavia keskusteluja sopivasta paikasta. Teknisen osaston mukaan varteenotettava vaihtoehto olisi Tammisaaren Gammelbodassa Båssansuontien eteläpuolella sijaitseva noin kahdeksan hehtaarin metsäalue, joka rajoittuu mereen.

Kaavoitusosaston mukaan koirametsälle ei ole estettä. Tekninen lautakunta suhtautuu myönteisesti koirametsään kyseisellä alueella ja ehtona on, että yhdistys vastaa sen toteuttamisesta. Lisäksi kaikilla kaupungin koiranomistajilla tulee olla mahdollisuus käyttää koirametsää kohtuullisella hinnalla, joka voidaan periä myös yhdistyksen jäsenmaksuna.

Kaupunki ei osallistu kustannuksiin, joita tulee mm. alueen aitaamisesta, mutta antaa alueen seuran käyttöön maksutta tai kohtuullista korvausta vastaan. Yksityiskohtainen suunnitelma on laadittava vielä kaupungin teknisen osaston kanssa.

”Yhtä paljon kuin lapsia”

Tammisaaressa todetaan olevan valtava tarve koirien metsälle ja uimapaikalle, sillä paikkakunnalla on aloitteentekijöiden mukaan koiria jo vähintään yhtä paljon kuin lapsia. Koska Suomessa on koirien hihnapakko, kaikilla koirilla ei ole mahdollisuuksia liikkua vapaasti. Koirametsä antaisi mahdollisuuden tähän samoin kuin kanssakäymiseen lajitoverien kanssa valvotusti.

Aloitteessa todetaan myös, että vastuullinen koiranomistaja kouluttaa lemmikkiään ”yhteiskuntakelpoiseksi” ja siksi sosiaalinenkin harjoittelu on tärkeää luoksetulokäskyjen noudattamiseen opettamisen ohessa.

”Koira on vapaaehtoinen sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lääkäri vartija, poliisi ja tullivirkamies, joka ei saa palkkaa”, aloitteessa todetaan. Samalla koirat tuottavat omistajilleen monenlaista iloa ja ovat uskollisia ystäviä. Aloitteentekijöiden mukaan koirametsään on suhtauduttu alueella myönteisesti ja hankkeeseen on kiinnostusta.

Jalopuita sodan muistoksi

Tekninen lautakunta päätti myös, että Karjaan Rotaryklubi saa istuttaa jaloja lehtipuita Pentbyn alueelle muistuttamaan Ukrainan sodasta ja sen taistelusta Venäjän hyökkäystä vastaan. Edellytyksenä on, että yhdistys maksaa taimet ja istuttamisen, sekä tekee tarvittavat hoitotoimenpiteet istutusta seuraavana vuonna.