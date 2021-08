Jukolan viestissä tavallista tyynempää

Arkistokuva

OK Raseborgilla kaksi, Uralla neljä joukkuetta

Napapiiri-Jukolassa oli pienemmät piirit kuin suunnistuksen suurviestissä yleensä, vaikka napa natisikin noin 12.500 osallistujan edessä. Viime vuodelta siirretty ja tänäkin suvena juhannuksen kynnykseltä loppukesään veivattu tapahtuma kalpeni väkimäärän puolesta silti pahasti kahden vuoden takaiselle Kangasala-Jukolalle, jossa myllersi muhkeasti yli 20.000 suunnistajaa.

Kulmakuntamme seurat olivat liikkeellä tavallista vähäisemmällä voimalla ja kaveriporukat latasivat akkujaan. OK Raseborgilla oli Kangasalassa neljä joukkuetta Jukolan viestissä ja viisi nelikkoa Venlojen viestissä, mutta nyt se sai matkaan puolitoista joukkuetta Jukolaan ja yhden kvartetin Venloihin. OKR-paitoja näkyikin yhtä paljon Västerbyn polkujuoksutapahtumassa kuin Rovaniemen metsissä.

Seuran joukkueita pitkään kasannut Benny Forsström ei muistanut milloin OKR:lla olisi ollut näin kapea edustus Jukolassa.

-Ajankohta on suurin syy sille, miksei meiltä ollut siellä enemmän porukkaa. Lomien jälkeen arki jo pyörii, on töitä ja perheellisillä menoja. Siihen on hankalaa sovittaa noin pitkää reissua. Ehkä joillakin myös koronatilanne painoi mieltä, mutta en usko sen olleen niin iso juttu, vaan kyllä terveysturvallisuuteen varmasti luotettiin. Toki harmittaa, ettei saatu joukkuetta kasaan heille, jotka olivat halukkaita lähtemään, Forsström tuumi.

OKR ei saanut yön pimeydessä tulosta tehtyä, sillä ykkösjoukkue (Leif Haajanen, Marcus Baarman, Andreas Löfroos, Peter Sjöholm, Simon Nylund, Björn-Erik Wickholm, Roy Wickholm) hylättiin, eikä Selkien Sisun kanssa muodostettu yhteisjoukkue myöskään maalia saavuttanut. Venloissa ruotsalaisvahvistuksella maustettu veteraanipitoinen joukkue (Matilda Andersson, Gun-Viol Lång, Charlotta Wolff, Ulrika Haajanen) sijoittui pykälälle 278.

Ensi vuonna Jukolan viesti käydään Mynämäessä ja tuolloin OK Raseborg lienee tyypillisellä revohkalla liikenteessä. Turun kupeessa saatetaan nähdä myös harvinaista herkkua, sillä Forsströmin klaani virittelee omaa seitsikkoaan Jukolan junaan.

-Siitä olemme pitkään puhuneet ja ehkä se Mynämäessä toteutuu, Forsström sanoi.

Karjaan Ura nakkeli napapiirille melko tavanomaisella vahvuudella, yhdellä Jukola-joukkueella ja kolmella Venla-ryhmällä. Molemmissa viesteissä urakoinut Regina Kalenius viihtyi Mäntyvaaran raviradalla vallan mainiosti.

-Jukolan tunnelma oli sinänsä ihan normaali ja taattua laatua, väkeä oli tällä kertaa vain vähemmän. Kaikki oli tosi hyvin järjestetty ja kilpailukeskus oli kuin tehty isommalle porukalle. Sen takia harmittikin, että tapahtuma jäi niin monilta väliin, hän totesi.

Koronasta ja terveysturvallisuudesta keskusteltiin kilpailun alla paljon.

-Kilpailukeskuksessa hyvin harva kulki ilman maskia ja käsidesipisteitä oli joka puolella. Lähdöt olivat ehkä se kinkkisin paikka, Kalenius sanoi.

Hän juoksi Uran ykkösjoukkueessa kolmannen osuuden Venlojen viestissä, jossa kapulaa kiikuttivat myös Tina Collan-Weber, Anna Metso ja ankkuri Sari Rogovin. Sijoitus 446 veti lähes vertoja Kangasalan suoritukselle (408). Kalenius myös ankkuroi sunnuntaiaamuna maaliin Uran joukkueen Jukolan viestissä sijalla 371. Muut menijät olivat Elias Lehto, Tomas Björklöf, Linus Lehto, Milko Lehto, Collan-Weber ja Timo Rossi.

-Tina ja minä olimme valoisilla osuuksilla, mutta jätkät kyllä sanoivat, että metsässä oli yöllä hyvin pimeää. Maastosta jäi mieleen oikeastaan se, että siellä oli paljon suota ja kiviä, Kalenius kuvaili.