Karjaalla tuhottiin 14 tonnia kotieläinten rehua

Karjaalaisen maitotilallisen Saija Härkäsen rehupaalit on tuhottu ilkivaltaisesti Karjaalla Bäljarsin asuinalueen vieressä valtatien 25 varressa. Rehupaalien muovit on viilletty rikki, minkä vuoksi rehu on pilaantunut, eikä sitä voi enää käyttää kotieläinten ravinnoksi.

Pellolla on tuhottu 23 noin 600 kilon painoista rehupaalia, eli hukkaan menee rehua noin 14-15 tonnia. Rehupaalit ovat umpiopakkauksia, jotka ovat ilmatiiviitä säilyvyyden vuoksi.

-Tilallamme on 24 lypsävää sekä hevosia ja lampaita, jotka syövät kaksi rehupaalia päivässä. Vahinko on yritettävä korjata nyt ostorehulla, sillä omalta pellolta sitä ei enää tähän aikaan vuodesta saa, Härkänen sanoo. Hänen mukaansa ostorehunkaan saaminen ei ole tällä seudulla aivan helppoa, koska karjatiloja on enää harvakseltaan. Rehupaalin veroton hinta on noin 80 euroa.

Vahinko huomattiin pellolla valtatien kupeessa sunnuntaina, jolloin Härkänen teki ilkivallasta myös rikosilmoituksen. Rehupaalit ovat jo umpihomeessa, joten vahingonteko on saatettu tehdä jo pari viikkoa sitten. Härkäsellä ei olekaan suuria toiveita tekijän tai tekijöiden kiinnisaamisesta.

-En ole kuullut, että meidän seudullamme olisi tehty tällaista aikaisemmin, mutta muualla Suomessa tapauksia on ollut. Meillekään ei ole tällaista aiemmin tehty, mutta nyt meni kerralla koko rivi. Vaikea sanoa, onko teko ollut hetken päähänpisto, vai onko tässä takana jotain muita motiiveja, Härkänen sanoo.

Hän toteaa myös, että kyseessä on toisen omaisuus ja eläinten ravinto, johon ei pitäisi kenenkään toisen kajota. Härkänen opastaa myös, että rehupaalien päällä ei saa myöskään hyppiä, koska sen seurauksena pakkausmuovi voi vaurioitua.