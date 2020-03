Mielenilmaus Raaseporin sairaalan puolesta peruttu

Tammisaaren torille tälle sunnuntaille suunniteltu yleisötilaisuus ja mielenilmaus Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen puolesta on päätetty perua koronaviruksen leviämisen vuoksi. Järjestäjien mukaan päätös tehtiin viranomaisten antamien suositusten perusteella, sillä viruksen leviämisen riski on kasvanut viime päivinä.

Suomessa on varmistettu tähän mennessä hieman yli sata uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Hallitus keskusteli torstaina 12. maaliskuuta pitämässään neuvottelussa koronavirustilanteesta ja päätti suosituksista ja varautumisesta.

Hallitus antoi suosituksen, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Sunnuntaista mielenilmausta Tammisaareen suunnitelleiden mukaan tärkeintä on ihmisten terveys ja hyvinvointi, jota ei haluta vaarantaa mahdollisesti jopa useiden tuhansien ihmisten kokoontumisella.

-Tilanne on vakava, emmekä voi vaarantaa kenenkään terveyttä, vaikka onkin valitettavaa että tilaisuutta ei voida järjestää, tapahtuman järjestäjiin kuuluva Henrik Wickström tiedottaa.

Tammisaaren torille oli tulossa puhujiksi myös kansanedustajia ja HUS:n hallituksen edustajia.

Järjestäjät toivovat, että viesti HUS:n hallitukselle on mennyt perille, vaikka tilaisuutta ei järjestetäkään.

-Nyt jos koskaan tarvitsemme myös aluesairaaloitamme. Kapasiteetin vähentäminen tässä kohtaa olisi virhe, Wickström sanoo.

Facebookiin perustetussa ”Haluamme säilyttää Raaseporin sairaalan”-ryhmässä on hieman yli 10.000 jäsentä. Vireillä on myös vetoomus sairaalan yhteispäivystyksen säilyttämisen puolesta. Vetoomuksen voi kirjoittaa sähköisesti ja läntisellä Uudellamaalla löytyy eri paikoista myös perinteisiä nimilistoja. Sähköisessä vetoomuksessa on hieman yli 5.700 allekirjoitusta.