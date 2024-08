Inkoolaiskuljettajat paahtavat Jyväskylän MM-ralliin

Benjamin Korhola lähtee kesyttämään Keski-Suomen sorateitä luottavaisin mielin. (Kuva: Merita Mäkinen) Emil Lindholm tähtää rallikauden kohokohdassa ehjään suoritukseen. (Kuva: Taneli Niinimäki)

Emil Lindholm ja Benjamin Korhola kaasuttelevat intoa puhkuen Jyväskylän MM-ralliin. Inkoolaislähtöinen Lindholm rynnii Keski-Suomen sorateille Hyundain Rally2-menopelillä ja tavoittelee kartturi Reeta Hämäläisen kanssa menestystä WRC2-luokassa.

-Kokeilimme viimeistelytesteissä joitain isojakin muutoksia autoomme ja osa näistä vei suorituskykyä parempaan suuntaan. Haastavassa kisassa koko paketin pitää olla sataprosenttisesti kasassa, jotta voisimme odottaa hyvää tulosta. Laitamme kaiken peliin, Lindholm vakuuttaa.

Tämän vuoden MM-reitti käsittää useita klassikkoerikoiskokeita ja huimaa nopeudellaan.

-Reittikarttaan tutustuessani huomioin, että ohjelmassa on nopeita teitä. Edessämme on jopa poikkeuksellisen nopea reitti ja sitä se tulee olemaan varsinkin lauantaina Västilän, Päijälän ja Ouninpohjan erikoiskokeilla. Näillä pätkillä ei tarvitse hidastella, vaan vauhtia on mutkasta toiseen, Lindholm toteaa.

Kuskin suosikkikohde löytyy juuri Ouninpohjan erikoiskokeelta, Kakariston peltoaukealta.

-On se jotenkin sykähdyttävää ajaa alas oikealle pudottava mutka peltoaukealle ja nähdä se yleisömeri. Takapiikkiristeyksessä on paljon tuttuja, yhteistyökumppaneita ja perhettä seuraamassa rallia. Tunnelman aistii auton sisälle, Lindholm hehkuttaa.

Hänen kautensa MM-sarjassa on ollut rikkonainen ja edellinen osakilpailu Latviassa päättyi ulosajoon. Latvian rallia varjosti myös suuri suru, kun kartturi Hämäläisen äiti oli menehtynyt kisaviikonlopun aikana.

-Tavoittelemme Jyväskylästä ehjää suoritusta. Kyseessä on kauden kohokohta ja ainutlaatuinen ralli, Lindholm sanoo.

Iskua päälle

Raaseporilaisen Pacco Motorsport -tiimin kuljettaja Korhola tähtää niin ikään puhtaaseen ajosuoritukseen WRC2-luokassa. Inkoolainen kääntää Jyväskylässä Hyundain rattia kartturinaan Sebastian Virtanen.

-Valmistautuminen on sujunut hyvin ja tiimimme on tehnyt kaiken mahdollisen varmistaakseen, että olemme hyvässä vauhdissa. Olemme ajaneet erinomaisia testejä Keski-Suomessa ja löytäneet autoon hyvän balanssin. Tulostavoitteita on vaikea asettaa, mutta pyrin ajamaan niin kovaa kuin pääsen, Korhola linjaa.

Virtanen nosti esiin pari erityistä huomiota vaativaa erikoiskoetta.

-Ouninpohja on pitkä ja sairaan nopea, täysi lentokenttä. Jos siellä ei ole isku päällä, tulee tunti turpaan. Laajavuoren power stage palaa ohjelmaan ja on täysin omanlaisensa pätkä, kartanlukija toteaa.

Tiimipäällikkö Kimmo Koivusen mukaan Secto Rally Finland -kilpailussa saavutaan väliaikapisteelle.

-Kun lähdimme rakentamaan tätä projektia, niin oli alusta asti selvää, että Suomen MM-ralli tulee olemaan se piste, jonka jälkeen pitää tehdä päätöksiä tulevasta kaudesta. Kauden tavoitteet olivat maltilliset, mutta nälkä kasvaa syödessä. Kun tiimi kehittyy ja ajaminen paranee, niin odotukset kasvavat. Emme ole kertaakaan kesäkaudella saaneet ulosmitattua kehittämäämme potentiaalia. Jyväskylä tulee olemaan haastava ja kovatasoinen, mutta päättäväinen meininki sekä kuskien vankkumaton luotto omaan tekemiseen ovat avainasioita hienoon viikonloppuun, Koivunen sanoo.

Inkoolaiskaksikon lisäksi Jyväskylässä nähdään pohjankurulainen Raoul Dahlqvist, joka tekee MM-debyyttinsä WRC3-luokassa. Ralli alkaa torstai-iltana Harjun yleisöerikoiskokeella ja maaliin saavutaan 20 etapin jälkeen sunnuntaina.