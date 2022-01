Hangon ravintolarintamalta on heti alkuvuodesta saatu uutisia tiuhaan tahtiin, kun peräti neljä ravintolaa on vaihtanut omistajaa, ja lisääkin muutoksia lienee vielä luvassa. Origo siirtyi vuodenvaihteessa NoHo Partnersille ja Restel on ostanut Classic Pizza- ja Hangon Makaronitehdas -ravintolat. På Kroken saa myös uuden isännän, kun ravintoloitsija Timo Ojanaho teki kiinteistöstä kolmen vuoden vuokrasopimuksen.

