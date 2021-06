Keskiaikaiset viemärit otettiin uudelleen käyttöön Raaseporin linnassa

Kunnostuksen tavoitteena on vähentää rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Sulamis- ja sadevedet saadaan johdettua nyt linnan muurien ulkopuolelle. (Kuva: Hans-Erik Nyman)

Raaseporin linnanraunioiden sadevesiohjauksen ja vesikaton kunnostustyöt ovat valmistuneet. Kesällä kuninkaallisen linnan raunioihin pääsee tutustumaan päivittäin.

Snappertunassa sijaitsevan Raaseporin linnanraunioiden sadevesiohjauksen kunnostustyöt ovat valmistuneet, ja linnanrauniot ovat avoinna yleisölle. Metsähallitus avautti arkeologisesti linnan keskiaikaiset viemäriaukot, ja ne on otettu uudelleen käyttöön. Näin sulamis- ja sadevedet saadaan johdettua nyt linnan muurien ulkopuolelle.

Kunnostuksen tavoitteena on vähentää linnan rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Työ aloitettiin jo viime vuonna, jolloin kunnostettiin linnan peltikate.

Sadevesien ohjausta jatketaan vielä tänä vuonna niin, että linnan ulkopuolelle johdetut vedet saadaan ohjattua pois linnan alueen välittömästä läheisyydestä. Suunnitelma jatkokunnostukselle on valmistunut kesäkuussa, ja se on nyt Museoviraston lausuttavana ja kommentoitavana. Jatkokunnostus toteutetaan syksyllä.

Aikamatka menneeseen

Raaseporin linna rakennettiin 1370-luvulla läntisen Uudenmaan hallintokeskukseksi. Suomi oli tuolloin osa Ruotsin valtakuntaa.

Linna oli tärkeä sotilaallinen tukikohta ja Tallinnan vastapariksi tarkoitettu kaupallinen keskus. Linnan kukoistuskautta olivat 1450–1460-luvut, jolloin Ruotsin kuninkaana kolmesti ollut Karl Knutsson Bonde hallitsi linnaa ja asui siellä hoveineen.

-Linnanrauniot on mainio kohde historiasta kiinnostuneelle. Linnassa on mahdollista kurkistaa esimerkiksi muinaiseen ritarisaliin, tornikammareihin ja ampumakäytävään, Metsähallituksen kulttuuriperinnön hankinta-asiantuntija Hilja Palviainen kertoo.

Linnassa järjestetään opastettuja kierroksia 26. ja 27. kesäkuuta. Heinäkuussa kierroksia on keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin sekä elokuun 1. päivänä ja sen jälkeen lauantaisin aina elokuun loppuun. Tarkemmat ajat löytyvät nettiosoitteesta raaseporinlinna.fi.

Kiinteä muinaisjäännös

Raaseporin rauniolinna on kiinteä muinaisjäännös, jonka kaivaminen, peittäminen ja vahingoittaminen on kielletty muinaismuistolailla. Myös tulenteko linnan alueella on kielletty. Linnanraunioilla voi kohdata myös eläimiä, sillä lampaat huoltavat kulttuuriperintömaisemaa.

Raunioilla toimii kahvila-ravintola Linnanvoudin tupa, joka avasi ovensa jo vuonna 1893 Turistimajan nimellä. Linnalta voi vuokrata myös kajakin, jolla pääsee melomaan jokea pitkin Snappertunan saaristoon esimerkiksi piknikille.

Linnalta lähtevä Lemmenpolku johdattaa lammaslaitumen ja arvokkaiden perinnemaisemien läpi Snappertunan talomuseoon. Museon talonpoikaisrakennukset esittelevät 1700-1800-lukujen elämää kalastaja- ja talonpoikaistiloilla.

Linnanrauniolla on jyrkkiä portaita ja epätasaista maastoa, eivätkä linna ja Lemmenpolku sovellu liikuntaesteisille. Linnan ympäristö kävelyteineen on helppokulkuista maastoa.