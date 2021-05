Arkistokuva

Kiskobusseissa on syttynyt lukuisia tulipaloja runsaan 10 vuoden aikana ja niitä on ollut myös Hanko-radalla. Kaikissa tapauksissa matkustajat on

evakuoitu junasta ripeästi ja onnettomuuksissa on vältytty henkilövahingoilta. Paloherkästä polttoaineesta johtuen tulipalojen riski on dieselkäyttöisessä kalustossa suurempi.

Lue lisää näköislehdestä