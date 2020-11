Uudet tilat tarjoavat mahdollisuuden kirjaseikkailuun

Karjaan kirjaston väliaikaiset väistötilat on nyt entistä helpompi löytää, sillä katukuvasta erottuvat ikkunateippaukset erottuvat iloisilla väreillään harmaanakin syyspäivänä. Väistötilat on nyt saatu kokonaan valmiiksi, arkirutiini on palautunut ja kirjaston aukioloajat ovat olleet marraskuun alusta lähtien normaalit.

