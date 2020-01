Grönan DC tarkkana dartsissa, Uralla tökkii shakkidivarissa

Hankolaiskomennossa etenee dartsin 1-divisioonan kakkoslohko, jossa Grönan Darts Club on heittänyt muut polvilleen. Viiden kierroksen jälkeen miehistöllä on 66 pinnaa ja eroa Proffan Tikkaan (57) ja Kotkan DC:n kakkoskoplaan (55) on mukavasti.

Sarjapisteitä ropisee plakkariin niin, että ottelun voitosta irtoaa kolme pinnaa ja yksittäisistä parivoitoista piste kustakin. Runkosarjaa on jäljellä kaksi kierrosta ja Grönan saa aika pahasti torkahtaa, jos se ei lunasta paikkaansa kahden parhaan joukossa ja sitä myöten SM-karsinnoissa.

Torkahdus oli lähellä lauantaina Tupla Team Kangasalan vieraana. Kotijoukkue on lohkossa toiseksi viimeisenä, mutta sai hankolaiset raapimaan päätään. Isännät johtivat vielä 7-6, mutta Grönan väänsi tikkaluolassa lopulta 7-9 voiton.

-Osa joukkueesta oli sitä mieltä, että tämä on helppo vastustaja, osa taas tiesi, ettei tässä sarjassa mikään tule helposti. Vaikka olisi tilastollisesti heikompi vastustaja, niin kyllä se osataan hyödyntää, jos itselle sattuu vähänkin huonompi päivä. Yhtä pelaajaa lukuun ottamatta heitimme kaikki riman alle, kippari Sami Högström sanoi.

Riman yli hyppäsi Matti Ek, joka voitti neljästä pelistään kolme heittokeskiarvolla 23,29. Täksi kaudeksi mukaan liittynyt salolaisvahvistus on ollut mies paikallaan.

-Hän on parantanut otteitaan koko ajan ja pystynyt ainoana niin tekemään. Matti heitti Kangasalla parhaan keskarinsa, Högström kehui. Hän voitti niin ikään kolme peliä, mutta keskiarvo laahasi kauden selvästi kehnoimmissa kantimissa, 22,95.

-En tiedä missä nyt mätti, tuntuma oli yhtäkkiä kateissa. Sain sentään viimeisen pelini hoidettua ja taattua sen, että tuli ottelusta voitto eikä tasapeli. Ei siinäkään tuntunut siltä, että olisin kummoisesti osunut, mutta otin tahtovoiton, Högström kuvaili.

Muutoin hän on ollut kaudella elämänsä vedossa ja keikkuu divarin tehotilastossa toisena. 20 pelistä Högström on voittanut 18 ja keskiarvo on sarjan paras 25,59.

-Tehotilaston kärjessä Arctic Circlen heittäjät (ykköslohko) ovat kovia tekijöitä ja olen yllättynyt, että laitan heille kampoihin. Heitto on kulkenut harjoituksissa paremmin kuin koskaan ja itseluottamus on korkealla. Kovaa treeniä se vaatii ja tietenkin sitä, että elämässä on muutoin kaikki kunnossa. Muuten ei pysty keskittymään niin kuin laji vaatii, hän tuumaili.

Selkävaivainen Tomi Kinnunen raapi Kangasalta kaksi voittoa ja Peter Selenius yhden. Kuudennella kierroksella tiimi kohtaa Hangossa Päkki Dartsin kakkosjoukkueen helmikuun puolivälissä, mutta ennen sitä Grönan osallistuu tulevana viikonloppuna Lappeenrannassa Suomen Cupiin.

Suomen suurimpaan turnaukseen lähtevät jo mainittujen lisäksi Björn Huldin ja Tobias Lindholm Grönanin kakkosremmistä. Cupissa heitetään joukkuekisa, parikisa ja yksilökisa. Miesten sarjaan on ilmoittautunut toistasataa joukkuetta. Grönan on mukana ensimmäistä kertaa.

-Isoja odotuksia ei ole, mutta paras kolmesta-formaatti voi aiheuttaa yllätyksiä. Jos altavastaaja saa kaksi hyvää onnistumista, niin voi käydä hassusti. Itsekin olen sen joskus karvaasti kokenut, kun olen aliarvioinut vastustajan, vaikka niin ei saisi koskaan tehdä.

Jännäksi menee

Shakin 1-divarissa Karjaan Uralla ovat hyvät siirrot kalliita, sillä sarjassa säilyminen on vaakalaudalla. Tilanne tukaloitui lauantaina, kun Akaan Shakki piti pisteet kotonaan 2-1 voitolla. Heikki Syvälahti nappasi kolmospöydältä ainoan voiton, kun taas Timo Syvälahti (1), Klas Sandholm (2), Ivo Nurk (5), Bo Hellen (6) ja Victor Wilson (7) tiirikoivat tasapelin. Jimmy Wikman kaatui saappaat jalassa nelospöydällä ja isä Bengt koki tappion kasilaudalla.

-Nyt tuli elämän ensimmäinen ”Wikman-tappio”, kun menimme ainoina häviämään. Mutta se oli myös viimeinen, Jimmy ilmoitti.

Ura kuittasi kauden avauspelissä Vaasan Shakkiseuraa vastaan neljä pöytävoittoa, mutta sen jälkeen niitä on kolmessa ottelussa tullut yhteensä vain neljä.

-Divarissa on aina ollut tasaisen kova taso. Mitään ei saa ilmaiseksi ja on pienestä kiinni, miten päin ottelut kääntyvät, Wikman tuumi. Uran tilannetta hankaloittaa se, että viitospöydällä viihtynyt Sergei Titovets ei ole mukana loppukaudella.

Lohkon kaksi huonointa putoavat 2-divariin ja häntäpäässä on sumppua kerrakseen. Ura (2 p) ja TammerShakki/2 (2) ovat niukasti viivan päällä ennen TuTS/2:sta (2) ja VSS:aa (1). Ura kohtaa seuraavaksi lohkokakkosen KS-58:n ja kohtalonottelussa TammerShakki/2:n helmikuun 8. ja 9. päivänä.