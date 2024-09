Miilunpolttajan viikonloppu 13. kerran Snappertunassa

Talkoovoimin rakennettu miilu sytytetään ja nimetään lauantaina Malmbackan tilalla jo 13. kerran.

Snappertunan Malmbackassa jo vuodesta 2012 järjestetty perinteinen miilunpolttajan viikonloppu koittaa jälleen. Hiilimiilu sytytetään talkoovoimin jo 13. kerran tulevana lauantaina 7. syyskuuta kello 13 ja sen nimi paljastetaan muutama tunti myöhemmin. Kuumalle ja arvaamattomalle miilulle annetaan aina naisen nimi.

-Nyt täytyy pitää kieli keskellä suuta, jotta kaikki menee niin kuin pitääkin, kun tuo taikauskoon liittyvä numero näyttää nyt leimaavan vahvasti tämänvuotista tapahtumaa. Miilu on täytetty ensimmäisen kerran tammella ja koivupuulla ”suuren maailman” malliin, Malmbackan isäntä Tom Österlund kertoo.

1600-luvulta aina 1920-luvulle jatkuneen perinteisen miilunpolton lisäksi luvassa on erilaista ohjelmaa ja mm. yhteislaulua, tanssiesitys, työnäytöksiä, näyttelyitä, luontopolku, miilunpolttajien muotinäytös, puunsahauksen joukkuekilpailu sekä markkinat, joilta voi ostaa käsityöläisten ja yhdistysten tuotteita.

Kaksipäiväisen tapahtuman järjestävät Sällskapet skogens svarta guld -yhdistys ja Malmbacka. Keskiviikkona 11. syyskuuta tilalla kokoonnutaan leirinuotion ääreen keskustelemaan miilunpoltosta. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja mukaan kannattaa ottaa omat eväät.

-Malmbacka on tiettävästi maan ainoa aktiivisessa käytössä oleva paikka, jossa valmistetaan vielä puuhiiltä. Täällä pääsee näkemään käytännössä, miten valmistus tapahtuu ja kuinka hiilimiilu toimii, tilan emäntä Kita Österlund sanoo. Pariskunta on säilyttänyt ja osittain entisöinyt Snappertunassa alueen, jossa on kolme miilunpohjaa. Historiaharrastus on vienyt pariskunnan mennessään jo kauan sitten ja he haluavat pitää arvokkaan perinteen ja vanhat työmenetelmät elävänä. Kävijöidenkin toivotaan pukeutuvan ajanmukaiseen asuun.