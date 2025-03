EHS:ssa ”kaoottinen tilanne” ja ulosmarssi tiistaiaamuna

Arkistokuva

Tammisaaren ruotsinkielisessä Ekenäs högstadieskola -yläkoulussa oli tiistaina sivistystoimen mukaan kaoottinen tilanne. Syynä oli Eteläkärjen ympäristöterveyden tarkastusraportti. Sen mukaan kaikissa koulurakennuksen osissa on teollisia mineraalikuituja, ja tältä osin asumisterveysasetuksen toimenpideraja ylittyy.

”Kuidut ovat terveydelle haitallisia ja ne on poistettava. Raaseporin kaupunki on tarkastuskäynnin jälkeen selvittänyt, mistä kuidut ovat peräisin. Kyse on olosuhteista alakattojen yläpuolella, puukuitulevyistä, äänieristysmateriaaleista ja ilmanvaihtolaitteiden äänenvaimentimista”, raportissa todetaan.

Eteläkärjen ympäristöterveys teki koulussa tarkastuksen maaliskuun alussa. Tarkastusraportti lähetettiin maanantaina iltapäivällä koulun rehtorille, joka lähetti sen edelleen henkilökunnalle tiistaiaamuna. Sivistystoimeen raportti oli saatu vasta aamupäivällä sen jälkeen, kun rehtori oli tiedottanut henkilökunnan reagoineen raporttiin.

”Päivän aikana osa opettajista järjesti ulosmarssin, ja vasta sen jälkeen kun (terveysvalvonnan johtaja) Katianna Kuula vahvisti, että toiminta voi jatkua tiloissa, tilanne rauhoittui”, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tina Nordmanin ja ruotsinkielisten koulujen opetuspäällikkö Pamela Lekan tiistai-iltana lähettämässä viestissä kerrottiin.

Ulosmarssiin osallistui opettajien lisäksi myös koulun oppilaita. Opetuspäällikkö Leka oli iltapäivällä seuraamassa tilannetta koululla.

Terveysvalvonnan johtaja Kuula ilmoitti tiistaina Raaseporin kaupungille sen pyynnöstä, että Eteläkärjen ympäristöterveysalue on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden se on katsonut olevan tarpeellisia koulun terveydellisiä olosuhteita ajatellen. Terveysviranomainen ei kuitenkaan todennut koulussa välitöntä terveydellistä haittaa, eikä siksi katsonut tarpeelliseksi rajoittaa tilojen käyttöä opetuksessa.

Nordmanin ja Lekan EHS:n lasten huoltajille, oppilaille ja henkilökunnalle tiistaina illansuussa lähettämässä infokirjeessä kerrottiin kaupungin kiinteistöosaston aloittaneen tarvittavat toimenpiteet, jotta kuidut eivät pääse opetustiloihin. Tilat tullaan myös siivoamaan perusteellisesti.

”Otamme tilanteen vakavasti ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Koulun peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on, että työt alkavat syksyllä 2026”, kirjeessä kerrottiin. Sivistystoimi pyrkii myös aikaistamaan huhtikuun puoliväliin kaavailtua tiedotustilaisuutta koulun kuntotutkimuksen tuloksista. Tutkimuksesta vastanneen Swecon konsultti on tulossa esittelemään tuloksia ja vastaamaan kysymyksiin.

Koulussa tehtiin perusteellinen kuntotutkimus viime vuonna. Raportti esiteltiin kaupungin sisäilmatyöryhmälle 18. maaliskuuta. Tutkimuksessa on arvioitu rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien kuntoa. Lisäksi on tehty tarkempia teknisiä tutkimuksia riskirakenteista ja arvioitu tekijöitä sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Menetelmiä ovat olleet sisäilmakysely, kosteusmittaukset, mikrobinäytteet, hivenainetestit, ilmanpaine-eromittaukset sekä pölypyyhkäisy- ja kuitukertymänäytteet.