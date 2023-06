Keskuskentän yleisöjuhlassa maaliton mittelö

EIF puolusti HIFK:n aseettomaksi. Alexander Leksell heittäytyi Sakari Tukiaisen vedon tielle.

Jalkapallon miesten Ykkösen kauden odotetuimpiin otteluihin kuulunut EIF-HIFK oli elämyksenjanoisille napakymppi, mutta maalinälkäisille ristinollaa.

Perinteikkäät suomenruotsalaiset seurat hieroivat Tammisaaren keskuskentällä maalittoman tasapelin runsaan 1 300 katsojan edessä. Edellisen kerran Latokartanonkadulle lappasi näin paljon porukkaa noin viisi vuotta sitten, jolloin samojen joukkueiden kohtaaminen Ykkösessä kiinnosti peräti 1 700 silmäparia. HIFK on sittemmin pelannut Veikkausliigassa, josta se putosi viime kauden päätteeksi kakkostasolle.

Stadin kingit heitettiin keskuskentällä häkkiin. HIFK:n kannattajilla oli omassa karsinassaan äänekäs ja asiallinen meininki.

Fanijoukot loivat otteluun juhlavan tunnelman, kun omiensa tukena aina railakkaasti reissaavat ”stadin kingit” ja ilahduttavan runsaslukuiseksi kasvanut Eklöven venyttivät äänijänteitään.

Eklöven joutui HIFK-fanien tieltä evakkoon tavanomaiselta tontiltaan, mutta se ei tunnelmaa häirinnyt. Joukko on kasvanut muutamasta hengestä monikymmenpäiseksi katraaksi.

-Kaikki olivat odottaneet tätä ottelua kovasti ja olin heti aamulla herätessäni jo valmiina pelaamaan. Tämän takia pelaamme jalkapalloa, eikä maailmassa ole mitään parempaa kuin tällaiset ottelut tällä kentällä, EIF-kapteeni Simon Lindholm hehkutti.

Lopputulos veti kuitenkin naaman nutturalle, sillä isännät eivät saaneet pelin hallinnasta ja lukuisista tekopaikoista huolimatta maalia aikaan.

-Pisteet lasketaan ja tänään menetimme kaksi pistettä. Ei se paljon lohduta, vaikka veimme peliä, jos se ei johda voittoon. Happamalta tuntuu, Simon totesi.

Kapteenit kamppailivat Eklövenin edessä. Maajoukkueen entinen luottotoppari Paulus Arajuuri joutui Simon Lindholmin ahdistelemaksi.

Ei sinänsä ollut ihme, etteivät joukkueet saaneet toisistaan selvää, sillä EIF pelasi sarjassa seitsemännen tappiottoman ottelun peräjälkeen ja HIFK jo kahdeksannen.

Ensimmäisen pistemenetyksen kotikentällään kokeneella EIF:llä oli silti kaikki avaimet voittoon, sillä vaaran paikkoja nähtiin lähes tyystin vieraiden veräjällä. Harmi vain, että siellä seisoi tällä kertaa ohittamaton Joona Tiainen, jolle kertyi peräti 11 torjuntaa. EIF-vahti Ramilson Almeida selvisi yhdellä, joka sekin oli Mohawer Ahadin puolivahingossa vedoksi kääntynyt keskitys.

HIFK-vahti Joona Tiainen oli vihreäpaidoille ohittamaton este. Myös Tabi Mangan yritys kilpistyi helsinkiläishäkkäriin.

-Meillä ei ole ollut näin paljon paikkoja edes niissä otteluissa, jotka olemme voittaneet. Mietin vähän väliä, että ”nyt se tulee, nyt se tulee”, mutta ei sitä maalia vain tullut, Lindholm huokaili.

Tiainen torjui mm. Jeannot Esuan puskun neljästä metristä, Artur Atarahin tarkan tällin alanurkasta ja Tobias Fagerströmin viuhuvan laakin sormenpäillään. ”Tobbe” pyöritteli päätään vielä pitkään ottelun jälkeen.

Jälleen vakuuttavasti kotijoukkueen puolustuksessa luutinut Tabi Manga liukui pallon pois Aleksi Wahlmanin jaloista.

-Olin jo ihan varma, että siitä tulee kauden ensimmäinen maalini. Jotenkin hän senkin torjui. Kävinkin Tiaiselta kysymässä, että mitä hän on oikein syönyt, kun vetää tuollaisen matsin, Fagerström ihmetteli.

EIF on sarjassa toisena ja kohtaa sunnuntain vieraspelissä Mikkelin Palloilijat, joka johtaa sarjaa kaikkien äimistykseksi. MP nousi keskiviikkona JJK:ta vastaan kahden maalin tappioasemasta 4-3 -voittoon.

Keskuskentän tekonurmeen tiiviimpää tuttavuutta tehnyt Tobias Fagerström katseli pallon perään. Nahkakuula herätti myös HIFK:n Aleksi Wahlmanin huomion.

-MP on tosiaan ollut melkoinen yllätys. Tulossa on varmasti kova peli, mutta mekin olemme aika kova jengi. Kaikki tietävät jo, että meitä on todella vaikea voittaa, Tobbe sanoi.

EIF:n ja HIFK:n kohtaamisesta ja Fagerströmin ajatuksista voi lukea lisää Etelä-Uusimaan sunnuntain digilehdestä 11. kesäkuuta.

Salomo Ojala peitti kasvot käsiinsä puskun viuhuttua ohi maalin. EIF ei saanut millään palloa verkkoon.