Helander heitti MM-finaaliin

Oliver Helander tuuletti Oregonissa käytävissä MM-kisoissa uransa ensimmäistä finaalipaikkaa aikuisten arvokisoissa. Finaalissa karjaalaiskasvatti tähtää mitaliin. (Arkistokuva)

Oliver Helander karisti karsintapeikon kimpustaan ja sivalsi ensimmäistä kertaa urallaan aikuisten arvokisojen finaaliin yleisurheilun MM-kisoissa Oregonissa. Karjaalaislähtöinen keihäänheittäjä oli kolmella edellisellä yrityksellä karahtanut karsintaan (EM 2018, MM 2019, olympialaiset 2021), mutta ei jättänyt tällä kerralla mitään sattuman varaan. Hän tinttasi heti ensimmäisellään 82.41 ja vaikkei se karsintarajaa 83.50 ylittänytkään, niin Helander oli silti turvallisesti karsinnan kuudes.

Valmentaja Tero Pitkämäen kanssa juonitun suunnitelman mukaan verryttelyssä nakattiin kaksi löysähköä heittoa 70 metrin paikkeille ja ensimmäisellä karsintakiskaisulla kairattiin kunnon tulos.

-Tuntui jo etukäteen sen verran hyvältä, että olin aika varma heittäväni ensimmäisellä finaaliin. Hyvältähän se tuntuu finaaliin edetä. Olisi ollut vähän huono juttu, jos olisin maailmantilaston nelosena jäänyt karsintaan, Oliver kertoi SUL:n tiedotteessa. Pitkämäki kuvaili karsintaheittoa ”heikonlaiseksi”, eikä suojattikaan siitä liiemmin innostunut.

-Ei se mikään maailman paras heitto ollut, mutta riittävän hyvä. Olin melko varma, että se riittää finaaliin, Oliver sanoi. Hän tarkkaili tilannetta B-ryhmän koitoksessa eikä kahdelle viimeiselle heitolle tullut enää tarvetta. Helander ei heittänyt valmistavalla leirillä lainkaan, ja karsinnassakin hän kulutti Hayward Fieldin alustaa vain kahden lämmittelylaakin ja yhden tiukemman tällin edestä. Kovia kokeneessa kropassa tulisi siis olla paukkuja finaaliin.

-Kroppa on hyvässä iskussa ja oli plussaa, että finaalipaikka tuli ensimmäisellä heitolla. En usko, että karsinta käy kehoon. Pääsin sen verran helpolla, IF Raseborgin kasvatti tuumi. Eugenen yleisurheilupyhätön rahtusen kulunutta keihäänheittopaikan pinnoitetta on kovin pähkäilty ja siinä kilpaillaan 9-millisillä piikkareiden piikeillä normaalien 12-millisten sijaan.

-Alusta tuntui hyvältä, ei minulla ollut mitään ongelmia. Näköjään toimi muillakin ihan hyvin, Oliver kuittasi. Anderson Peters (89.91), Neeraj Chopra (88.39), Julian Weber (87.28) ja Jakub Vadlech (85.23) laittoivat karsinnassa tuulemaan ja Helander tietää, että himoittu mitali vaatii finaalissa nappivetoa.

-Jos haluaa voittaa Chopran tai Petersin, pitää heittää yli 90 metriä. Molemmat olivat sen verran vakuuttavia. Uskon, että minullakin on siihen mahdollisuudet, jos kaikki osuu kohdilleen. Olen aika lähelle ysikymppistä jo heittänyt, ennätyksensä 89.83 kesäkuussa Turussa paiskannut Oliver totesi. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä käytävässä keihäsfinaalissa nähdään myös toinen suomalainen, kun Lassi Etelätalo eteni tyypilliseen tapaansa viimeisenä miehenä jatkoon 80.03 kantaneella kaarella. Toni Keräsen taival päättyi karsintaan.