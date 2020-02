Inkoossa useiden tuhansien litrojen öljypäästö

Inkoossa on päässyt mereen arviolta 5-10 kuutiometriä kevyttä polttoöljyä. Kuva: Rajavartiolaitos

Inkoon Joddbölen satamassa perjantaina aamupäivällä havaitun öljyvahingon syy on selvinnyt. Energiapalveluyhtiö Wega Oy tiedotti sunnuntaina öljyn olevan peräisin öljyvarastosta, jossa yhtiö on toiminnanharjoittajana. Vahingon syytä tutkitaan.

-Kevyttä polttoöljyä on pumpattu vahingossa mereen kalliosäiliöistä. Tämän hetken arvion mukaan määrä on 5-10 kuutiometriä ja voidaan puhua merkittävästä öljyvahingosta, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palopäällikkö Antti Lallukka kertoi maanantaina aamupäivällä.

-Öljyvaraston tekniikka uusittiin viime vuonna ja tällaisen vahingon pitäisi olla mahdoton. Näin pääsi kuitenkin käymään ja nyt pitää selvittää, onko tekniikka pettänyt vai onko kyse jostain muusta, Lallukka sanoo.

Pelastuslaitos puomitti perjantaina koko Fagervikenin lahden poikittain Inkoon sataman kohdalta ja myös etelään johtavat kanavat puomitettiin.

Alustavan arvion mukaan öljyä olisi ollut meressä ainakin 500 litraa, mutta määrä tarkentui myöhemmin vähintään kymmenkertaiseksi.

-Tavoitteena on saada kerättyä öljyä talteen, muta se on todella hankalaa, koska öljykalvo veden pinnalla on erittäin ohut. Toivomme nyt, että tuuli pakkaisi ja tartuttaisi öljyn puomeihin, Lallukka sanoo. Öljyn haihtumisen toivotaan myös auttavan tilannetta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta on ollut torjuntatehtävissä viikonlopun aikana jatkuvasti 20-30 palomiestä. Mukana on myös merivartioston partioveneitä ja kuusi sopimuspalokuntaa. Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokone on lentänyt alueella päivittäin seuraamassa ja kuvaamassa tilannetta.

Pelastuslaitoksen mukaan öljyä on levinnyt puomituksesta itään aina lahden pohjukkaan asti noin 15 hehtaarin alueelle. Öljyntorjuntatoimista huolimatta öljyä on päässyt myös lahden rannoille.

Kevyttä polttoöljyä on päässyt myös Fagervikenin lahden mökkirannoille. (Lukijan kuva)

Eräs asukas kertoo öljyn hajun olleen perjantaina mökin pihassa niin paha, että ulkona ei voinut olla. Mökin rannan kaislikossa oli maanantaina useiden kymmenien senttien kaistale ruskeaa mönjää. Asukkaan mukaan tilanne on hoidettu erittäin huonosti, sillä viranomaiset eivät olleet käyneet paikalla eivätkä ottaneet yhteyttä, eikä torjuntaveneitäkään ollut näkynyt.