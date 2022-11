BK-46 pehmeni Cocksin käsittelyssä

BK-46 otti onkeensa miesten käsipalloliigan kärkikamppailussa Cocksia vastaan. Riihimäkeläisvieraat hakivat Karjaan urheiluhallista vakuuttavan voiton maalein 27-32 (11-19) ja jatkavat sarjan kärjessä. BK kärsi kauden toisen tappionsa ja molemmilla kerroilla on ajettu Cocksin ansaan.

Kukkokopla hävisi edellisellä kaudella Karjaalla kaikki kuusi kohtaamista, mutta kiekuu nyt uudella innolla. Ranskalaisvalmentaja Christophe Viennetin suojatit pelaavat taitavampaa ja fiksumpaa käsipalloa kuin viime kauden romuralliryhmä. Puolustavan mestarin kukistaminen maistui makealta.

-Karjaan ottelut ovat aina erityisiä. Täällä on hieno tunnelma eivätkä nämä pelit tunnu tavallisilta liigaotteluilta, vaan enemmän eurokenttien kamppailuilta. Tämä oli meille hyvä voitto pahimmasta vastustajastamme. Christophe on tuonut peliimme paljon uutta ja itsekin opin uusia asioita, pitkään Cocksia edustanut Vitalie Nenita totesi.

BK on ollut molemmissa Cocks-väännöissä siipirikkoinen, sillä syyskuun taiston tapaan poissa olivat nytkin polvivaivainen Oscar Kihlstedt sekä koronaan sairastuneet Jac Karlsson ja Robin Sjöman.

-En tiedä vaikuttivatko poissaolot joihinkin pelaajiin niin, että mietittiin, mitäköhän tästä tulee, valmentaja Andreas Rönnberg aprikoi.

Keskiviikon koitosta seurasi liigakauden ennätysyleisö 522 henkeä, mutta niin lehtereillä kuin kentälläkin oli tavallista säyseämpi meininki. BK ei saanut peliinsä virtaa, kun maalivahtien torjunnat olivat vähissä, kontraukset uupuivat ja yhdeksästä metristä heitettiin kankkulan kaivoon (3/21).

Nico Rönnbergillä oli harvinaisen heikko päivä ja turhautunut tykittelijä päätyi istumaan noin puolet pelistä penkillä. Kolmen tähden Cocks-vahti Nicolas Gauthier oli Nicon ja muidenkin vedoissa valppaana.

-Hän teki todella hyviä torjuntoja. Cocks otti lisäksi Nicon pois puolinopeissa hyökkäyksissä, jolloin hän ei päässyt vauhdittamaan niitä. Meiltä vähän loppui uskallus yhdeksässä metrissä, Rönnberg sanoi.

-Puskimme päin Cocksin muuria. Meidän pitäisi saada heidän isommat pelaajansa enemmän liikkeeseen, laituri Sebastian Säkkinen tuskaili.

Pahimmillaan 10 maalia tappiolla ollut BK piristyi viimeisellä vartilla ja kiristi neljän pallon päähän. Puolustuksessa saatiin juonen päästä kiinni ja henkeä nostattanut Säkkinen tuuletti tunnelmaa kattoon, joskin voittotaistelun kannalta liian myöhään.

-Emme voi vain antaa periksi, sillä meillä on niin paljon taistelijoita tässä porukassa. Ihmiset tulevat halliin katsomaan peliämme ja meidän on yritettävä loppuun asti, sillä koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Cocksilla voi alkaa kummitella ajatukset siitä, että taasko meille on käymässä tässä hallissa köpelösti. Vaikka meiltä puuttui tärkeitä pelaajia, niin osoitimme tuossa lopussa, millaiselle tasolle voimme silti yltää, Säkkinen sanoi.

-Luulimme jo voittaneemme ja lopetimme pelaamisen. BK:ta vastaan ei voi kuitenkaan koskaan lopettaa, Nenita tiesi.

Ottelutilastot

BK-46: Sebastian Säkkinen 10/14 (7 m 1/1), Nico Rönnberg 5/14 (7 m 1/1), Miska Henriksson 4/8, Oliver Nordlund 2/6, Janne Korpimäki 2/5, Igor Skyba 2/4, Linus Sjöman 1/4, Roy Lindqvist 1/1, Jonathan Ekman 0/1. Yhteensä 27/57.

Maalivahdit: Rony Léven (30 min.) 5 torjuntaa, Miksu Heinonen (10 min.) 1, Niclas Zweigberg (20 min.) 4.

Jäähyt: Alex Lignell 2 min.

Pallonmenetykset: 13.

Cocks: Teemu Tamminen 6/10, Luka Brkljacic 5/8 (7 m 2/2), Davor Basaric 5/5, Piotr Rybski 4/6, Nuno Santos 4/5, Edson Imare 3/5, Pavel Duda 2/6, Vitalie Nenita 1/5, Santeri Vainionpää 1/1, Nicolas Gauthier 1/1, Teimuraz Orjonikidze 0/4. Yhteensä 32/56.

Maalivahdit: Nicolas Gauthier (50 min.) 20 torjuntaa, Dmitri Kholmov (10 min.) 2.

Jäähyt: Imare, Tamminen 2 min.

Pallonmenetykset: 11.