Lepin uusi eritasoliittymä avataan liikenteelle

Lepin uuden liittymän rakennustyöt Karjaalla ovat edenneet niin pitkälle, että valtatien 25 ja läntisen ohikulkutien uusi liittymä voidaan avata liikenteelle keskiviikkona 31. elokuuta.

Kesällä 2021 alkanut rakennushanke on valmistumassa Väyläviraston mukaan aikataulussaan. Valtatien ja maantien 111 risteykseen on rakennettu nk. kevennetty eritasoliittymä. Lisäksi liikennejärjestelyjä on parannettu liittymiskaistalla ja kääntymiskaistalla.

-Liittymäjärjestelyt vähentävät jonoja ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Liikenneturvallisuus paranee erityisesti maantieltä 111 vasemmalle käännyttäessä, mutta myös muualla hankkeen vaikutusalueella, projektipäällikkö Antti Koski sanoo. Alueella tehdään viimeistelytöitä vielä syyskuun ensimmäisellä viikolla.