Hangon Baletti- ja Liikuntakoulun jazztanssijat loihtivat sillisalaatista gourmet-aterian pokattuaan Helsingissä Estradi-kilpailussa sarjansa pronssisijan. Joukko esitti sangen upeasti numeronsa ”All Together Full of Hope”, joka on viime kevään peruja.

