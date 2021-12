Marko Röhrin luontotrilogian huipentuma valkokankaille

Karjaalaisen elokuvatuottajan ja -ohjaajan Marko Röhrin luontotrilogian upea loppuhuipennus, Tunturin tarina, on saanut ensi-iltansa vuoden päivät alkuperäisiä suunnitelmia myöhemmin.

Tunturien tarina on kuitenkin ikuinen ja niiden ajanjuoksussa vuosi on katoavan lyhyt jakso.

