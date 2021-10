Pohjalainen bussiyhtiö Amperin Linja-autoliikenne Oy on lahjoittanut yhden linja-autoistaan Suomen linja-autohistorialliselle seuralle. Linjuri on malliltaan Volvo 9700, joka on rakennettu Tampereella vuonna 2003. Ajokilometrejä sille oli kertynyt noin 1,4 miljoonaa.

Lue lisää näköislehdestä