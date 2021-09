Tammi-heinäkuussa omakotitaloja myytiin Suomessa 18,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona ja 16,8 prosenttia enemmän ns. normaalivuosiin verrattuna. Kasvua on ollut erityisesti yli 300.000 euron omakotitalojen kauppamäärissä kautta maan. Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa on myyty viime vuosina eniten 100.000-200.000 euron hintaisia omakotitaloja, joiden osuus on noin 47 prosenttia.

