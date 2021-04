Kotimaisia herkkuja pääsiäisen juhlaan

Kotimainen liha on pääsiäisen juhlapöydän tähti. (Kuva: Henri Uotila/MTK)

Pääsiäinen katkaisee talven selän ja tarjoaa hengähdystauon perheen kesken. Kevät ansaitsee oman herkullisen ruokajuhlansa. Suomalainen ruokapöytä ja ruokakulttuuri on rikas. Pääsiäispöytään vaikuttaa idän ruokakulttuuri.

Perinteisiä pääsiäisherkkuja ovat lammas, kananmunat ja erilaiset leivonnaiset. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto kehottaa kokeilemaan tänä vuonna uusiakin pääsiäisherkkuja, kuten kalkkunaa, ruokaisaa salaattia härkäpavuilla ja tyrnikakkua.

Kotimaiset tuotteet ovat turvallisia, maistuvia ja vastuullisia valintoja. Herkullisia raaka-aineita kotimaiseen pääsiäispöytään voit ostaa myös monista tilamyymälöissä.

Kotimainen liha on juhlapöydän tähti. Lampaanliha on pääsiäisen herkku, mutta maistuvaa juhlaruokaa syntyy esimerkiksi kotimaisesta broilerista, naudasta tai possusta. Suomessa kasvatetaan myös laadukasta kalkkunanlihaa.

-Kalkkuna on proteiinirikasta ja vähärasvaista. Miedon makuista lihaa on helppo käsitellä ja kypsentää. Kalkkunaleikkeleet ovat monelle tuttuja, mutta pääsiäispöytään sopii juhlava, kokonainen kalkkunanfilee, joka on näyttävää ja muuntautuvaa tarjottavaa, MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen sanoo.

Lammas on perinteinen pääsiäisruoka. Suomessa tuotetaan 1,4 miljoonaa kiloa laadukasta lampaanlihaa vuodessa, ja sitä on saatavilla ympäri vuoden, ei vain pääsiäisenä.

-Jos liha ei maistu tai haluat kokeilla jotakin uutta, on kotimainen härkäpapu tutustumisen arvoinen tuote. Pääsiäisenäkään ruuanlaiton ei tarvitse olla vaikeaa tai monimutkaista. Pilkkomisen ja kuorimisen jälkeen uuni hoitaa loput, Siivonen vinkkaa.

Pääsiäisen leivonnaiset rikastuvat rahkalla, tuorejuustolla, voilla, kermalla ja kananmunilla. Juustot ovat näyttävää tarjottavaa myös salaateissa tai juustotarjottimella. Kotimaisten maitotuotteiden valikoima on valtava, ja erikoisruokavaliotuotteilla valmistuu tarvittaessa kaikille sopivia herkkuja.

-Täyteläisiin maitotuotteisiin kannattaa yhdistää raikkaita makuja kotimaisista marjoista, Siivonen neuvoo.

Uutta kasvukautta odotellessa hyvät maut löytyvät vielä varastoista, joissa kotimaisia juureksia ja perunoita riittää uuteen satoon saakka. Pääsiäisreseptejä löytyy osoitteesta www.mtk.fi.