Heikki Oramalle työ on elämäntapa

Heikki Orama istuu hyväntuulisena Inkoon satamassa. On lämmin heinäkuinen päivä, ja auringosta ja lämmöstä sopii nauttia täysin rinnoin. Silloin tällöin ohi porhaltaa tuttu veneilijä tai kävelijä, ja haastattelu keskeytyy tervehdykseen. Bassolaulaja on asunut Inkoossa jo 30 vuotta ja on seurannut kunnan kehitystä mielenkiinnolla.

