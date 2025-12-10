Etela.com vaihtuu paikallisempaan etelauusimaa.fi -tunnukseen

Lataa ja asenna uusi sovellus

Uudet nettisivut ja sähköpostiosoitteet, lehdet myös kuunneltavissa

Etelä-Uusimaa on siirtynyt käyttämään uutta verkkotunnusta etelauusimaa.fi. Entinen osoitteemme etela.com jää historiaan. Samalla lehden sähköpostiosoitteet saavat uuden .fi -päätteen. Uusi verkko-osoitteemme kuvastaa selkeämmin sitä, mitä olemme: paikallinen media Inkoossa, Hangossa ja Raaseporissa.

Kansainvälinen .com-päätteinen verkkotunnus ei enää palvellut tarkoitustaan, sillä emme toimi ulkomailla, vaan palvelemme nimenomaan kaikkia eteläuusmaalaisia lukijoita ja ilmoittajia. Uusi .fi-päätteinen verkkotunnus kertoo kotimaisuudestamme ja tekee meidät heti tunnistettavaksi suomalaiseksi toimijaksi.

Samalla uudistus parantaa käytettävyyttä. Vaikka osoitteen kirjoittaisi muodossa eteläuusimaa.fi, ohjaus toimii ja sekä verkkosivut että sähköpostit päätyvät oikeaan paikkaan. Tämä parantaa luotettavuutta ja vähentää viestien katoamista. Ongelma esiintyi toisinaan entisen osoitteemme kanssa, kun viestejä päätyi vastaanottajien roskapostiin.

Samalla vaihtuu verkkosivustomme ylläpitäjä. Palveluntuottajan vaihdoksen myötä Etelä-Uusimaan nettisivujen ulkoasu ja käytettävyys osoitteessa www.etelauusimaa.fi paranee. Uudella alustalla on enemmän mahdollisuuksia netti-ilmoituksille ja digitaaliseen markkinointiin.

Myös Etelä-Uusimaan näköislehdet ovat uudistuneet. Ne löytyvät nyt uudesta verkko-osoitteesta digi.etelauusimaa.fi. Voit lukea ja nyt myös kuunnella laitteellasi digilehden sisältöä missä ja milloin haluat, maksutta ja ilman kirjautumista.

Tällä uudistuksella haluamme tarjota sekä lukijoillemme että ilmoitusasiakkaillemme entistä selkeämmän, luotettavamman ja suomalaisen verkkopalvelun, joka tukee paikallista identiteettiämme ja helpottaa yhteydenpitoa.