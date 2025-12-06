Kaupunginhallitus vie valtuuston hyväksyttäväksi talousarvioehdotuksen, joka on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt kuvailevat vuoden 2026 talousarvion valmistelua poikkeukselliseksi ja myös haastavaksi, kun samaan aikaan oli vireillä monta prosessia.
Kaupunginhallituksessa työn kerrotaan sujuneen haasteista huolimatta hyvässä yhteisymmärryksessä. Poliittisen konsensuksen todellinen taso mitataan Raaseporin valtuuston kokouksessa maanantaina 15. joulukuuta.
Raaseporin poikkeuksellisen haastava talousarvioprosessi tuotti 1,6 miljoonan miinuksen
