Kunniamerkkejä läntiselle Uudellemaalle, Korhoselle teollisuusneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti on myöntänyt ansioituneille Suomen kansalaisille taas kunniamerkkejä itsenäisyyspäivänä. Kunniamerkkejä myönnettiin yhteensä hieman yli 3 700. Niistä myönnettiin Raaseporiin 18, Hankoon viisi ja Inkooseen neljä.

Oy Sisu Auto Ab:n omistaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä Timo Korhonen sai teollisuusneuvoksen arvonimen. Tunnustus myönnettiin hänen merkittävästä työstään suomalaisessa ajoneuvo- ja teknologiateollisuudessa. Arvonimen myöntää tasavallan presidentti.

Lue lisää näköislehdestä