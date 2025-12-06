Hit enter to search or ESC to close

Kunniamerkkejä läntiselle Uudellemaalle, Korhoselle teollisuusneuvoksen arvonimi

Hanko, Inkoo, Raasepori 6.12.2025

Tasavallan presidentti on myöntänyt ansioituneille Suomen kansalaisille taas kunniamerkkejä itsenäisyyspäivänä. Kunniamerkkejä myönnettiin yhteensä hieman yli 3 700. Niistä myönnettiin Raaseporiin 18, Hankoon viisi ja Inkooseen neljä.
Oy Sisu Auto Ab:n omistaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä Timo Korhonen sai teollisuusneuvoksen arvonimen. Tunnustus myönnettiin hänen merkittävästä työstään suomalaisessa ajoneuvo- ja teknologiateollisuudessa. Arvonimen myöntää tasavallan presidentti.

