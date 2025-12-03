Säätiöt jakoivat 600 000 euron avustukset Raaseporissa ja Hangossa

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiön lahjoitustunnelmissa. (Kuva: Johan Ljungqvist/Multifoto) Hangon Keilailuliitto sai 30 000 euron avustuksen. (Kuva: Arja Järvilehto)

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö on jakanut yhteensä 374 800 euron avustukset yhdistyksille ja yleishyödyllisille toimijoille Karjaan, Pohjan ja Mustion alueella. Avustussummat ovat 500 eurosta 20 000 euroon.

Hangon Aktia-säätiö kutsui niin ikään paikalliset toimijat koolle perinteiseen avustustenjakotilaisuuteen. Kutsu kävi 89 avustuksen saajalle, joille jaettiin yhteensä noin 225 000 euroa.

Etelä-Uusimaa julkaisee tässä kaikki avustusten saajat.

Lue lisää näköislehdestä

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiön avustusten saajat

Starrböle skjutbaneförening r.f. 20 000 €, Västnyländska Ungdomsringen r.f 20 000 €, Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan Tanssiopistoyhdistys ry 15 000 €, BK-46 Handboll – Käsipallo r.f. 12 000 €, Bollklubben 46 rf 12 000 €, Raseborgs Ishall 12 000 €, IF Raseborg r.f 12 000 €, Karis-Billnäs Skolvänner 10 000 €, BackgrändFBK 10 000 €, Karjaan UraKarjaan-Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura 9 000 €, Föreningen 10300 rf. 8 000 €, Mathjälp Ruoka-apu rf 7 000 €, Raaseporin suomenkielinen kulttuuriyhdistys Raasu ry 7 000 €, Jogging Team -88 r.f. 7 000 €, Klubbhus Fontana rf 6 000 €, LEAD! 6 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 6 000 €, Svartå Gård Ab 5 000 €, Raseborgs 4H 5 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 5 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 5 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 5 000 €, Fotocentrum Raseborg valokuvakeskus rf 4 000 €, Mty Kaippari ry 4 000 €, Ny musik 2026 4 000 €, Karis hembygdsförening rf 4 000 €, Agora Raseborg r.f. 4 000 €, Onni ry 4 000 €, Pojo hembygdsförening r.f. 4 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 4 000 €, Karis Flickorna rf 4 000 €, Ice team raseborg rf 4 000 €, Kim Björklund-Aapo Roselius 4 000 €, Christoffer Westerlund 4 000 €, Fiskars kyläseura – Fiskars byförening ry 3 500 €, Slow Food Västnyland rf 3 500 €, Bachér & Schönberg 3 500 €, Sara Wilson 3 370 €, Stiftelsen Thorsborg 3 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 3 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 3 000 €, De Utvecklingstördas Väl i Västnyland och Kimitonejden / Teater Magnitude 3 000 €, Karjaan Ratatupa ry 3 000 €, Solbacka Daghems Föräldraförening rf 3 000 €, SE kannatus ry – Garantieföreningen för Saine Ensemble rf 3 000 €, Rauhala&Saine 3 000 €, Pojo Ungdomsförening r.f. 3 000 €, Villa Frida musikvänner rf 3 000 €, Nylands hantverk rf 3 000 €, Damkören Girls’n Qvinns r.f. 2 500 €, Mathjälp Ruoka-apu rf 2 500 €, Manskören Raseborg 2 500 €, Hem och skola vid Billnäs skola rf 2 500 €, Mll Karjaan yhdistys ry 2 500 €, Katarinaskolans eftis BYLLAN&KUPAN 2 500 €, Åbo Svenska Teaterförening rf 2 200 €, Kiilan koulu ja koti ry 2 060 €, Nylands Kammarkonserter rf 2 000 €, Karjaan seudun kehitysvammaisten Tuki ry 2 000 €, Archipalago Singers R. F . 2 000 €, Fiskarsin Kyläseura ry / Koti, koulu ja päiväkotijaosto 2 000 €, Nordcenter Golf and Coutnry Club Ry 2 000 €, Tako Ry 2 000 €, Karjaa Live Music Association Kelmu ry 2 000 €, Karjaa Karatedo ry 2 000 €, Pohjankurun koti ja koulu-yhdistys 2 000 €, Karis svenska högstadium 2 000 €, Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry 2 000 €, Västra Nylands Marthadistrikt rf 2 000 €, FC Fiskarsin Saksipotku jalkapallojaostu/Fiskars kyläseura ry 2 000 €, Anna Björklund 2 000 €, Mustion koulun vanhemmat ry 1 972 €, Föräldraföreningen Notdragarna – Vanhempainyhdistys Nuotinvetäjät ry 1 500 €, Svartåskolans föräldrar rf 1 500 €, Fiskars schackklubb 1 500 €, Pojo Badminton Club 1 500 €, Hem och skola vid Katarinaskolan 1 400 €, Karis svensaka pensionstagare 1 000 €, Västra Nylands Folkdansdistrikt 1 000 €, Västra Nylands Folkdansdistrikt 1 000 €, Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry 1 000 €, Billnäs FBK 1 000 €, Livsgnistan rf 1 000 €, Karis pensionärer rf 1 000 €, Karjaan-Pohjan Eläkeläiset ry 1 000 €, De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland och Kimitonejden 1 000 €, Billnäsin ratsastajat ry/ Billnäs ryttare rf 1 000 €, Pojo Ungdomsförening r.f. 1 000 €, Etnokult rf 1 000 €, Karis-Billnäs Skolvänner rf 1 000 €, Karis Centrumförening rf 1 000 €, Labyrintens daghems föräldraförening – Labyrintin päiväkodin vanhempainyhdistys rf 1 000 €, Raseborgs Regnbåge rf 1 000 €, Raseborgs Idrottsakademi rf 1 000 €, Karusellens föräldraförening rf, Karusellin vanhempainyhdistys ry 900 €, Karisbygdens hem och skola rf 900 €, Karis svenska Marthaförening rf 500 €

Hangon Aktia-säätiön avustusten saajat

Skolstipendier 6000 €, Hangö Teaterträff rf 2000 €, Hankoniemen Ratsastajat ry-Hangöudds Ryttare rf 22000 €, Hangon Fotokerho ry-Hangö Fotoklubb rf 3000 €, Hangö Segelförening 5000 €, Traditionsföreningen för Krigsveteraner i Västnyland rf 4000 €, Hangon Keilailuliitto ry – Hangö Bowlingförbund rf 30000 €, Hurja Hangö rf 13000 €, Hangon Hyrskyt keilajaos 600 €, Hangö Brankis rf 5500 €, Hankoniemen lukio / Hangö gymnasium 4000 €, Hanko Fotofestival ry 2000 €, Hangon kansalaisopisto – Hangö medborgarinstitut 1500 €, Hangon Hyrskyt koripallo 500 €, Natur och viltvårdsstiftelsen 3000 €, Hangon Kaatajat -85 420 €, Hanko soi ry 2000 €, FC HIK rf 6000 €, HAIK Diamonds 4000 €, Hangö Jaktförening rf 1500 €, Hangon Suomalainen Sekakuoro ry 1800 €, Hangon Hyrskyt salibandy miehet 1000 €, Hangon Hyrskyt kamppailujaosto 1000 €, Destroyers rf 1000 €, Malin Grönholm 200 €, HIK Friidrott rf 1000 €, Hangon Meriversot ry 1000 €, Sofia Saban 500 €, Hangö Kraft i åren -verksamhet 2000 €, DUV i Västnyland rf 2000 €, Hangon Hyrskyt ry naisten salibandyjoukkue 2000 €, Hangon Maanpuolustusnaiset ry 1000 €, Harmony Brothers 400 €, Hangon Fotokerho ry – Hangö Fotoklubb rf 1000 €, HC HIK rf juniorer 2000 €, Hangon kansalaisopisto – Hangö medborgarinstitut 1000 €, Natur och Miljö rf 1700 €, Hangö högstadium 1500 €, Hejdi rf 4000 €, Hangö centralskola 2000 €, C media rf 1500 €, Hangö museum 3000 €, Club con Color 700 €, Åbo Svenska Teaterförening rf 2000 €, Hangon Tenniskerho ry 10000 €, Hankoniemen lukion 24A 3000 €, Hangon kennelkerho ry 1500 €, Iiina Ahola 1000 €, Hangon Polku ry 900 €, Hangon Ampujat ry 1000 €, Hangon kaupungin nuoristoiminta 500 €, Palvelutalo Astrea 400 €, Hangö museums vänner rf 600 €, Västra Nylands Reumaförbund, Hangö-avdelningen 1000 €, Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf 8000 €, Presence Ry 2000 €, Pin Ladies ry 1000 €, Hangö gymnasium 2500 €, HC HIK rf 2000 €, Hangon Oppaat ry – Hangö Guider rf 1350 €, Hangö damkör deciBella 1500 €, Hangon kaupunki, nuorisotoimi 3000 €, Baletti- ja liikuntakoulun tuki ry 3000 €, Hangö Pensionärer 800 €, Hangon Suomenkieliset Eläkeläiset ry 700 €, Hankoniemen yläasteen ja lukion oppilaskunnan 1800 €, Hangö Scoutkår rf 1000 €, Hangö Power Team rf 3000 €, Charlotte Åberg-Holm 1000 €, Hangon Hyrskyt, frisbeegolf 1500 €, Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer 1500 €, Hyllis daghem, Igelkottar 500 €, Hankoniemen Eläkkeensaajat ry 800 €, Hankoniemen yläaste 1350 €, Tita-Marian koulu 600 €, Hankoniemen lukio / Hangö gymnasium 1800 €, Jan Fast 1000 €, Svenska Pensionärsgillet rf 600 €, Karlsson Tomy 2000 €, Hangon lukion tukitoimikunta 1000 €, Raseborgs 4H rf 500 €, Hangonkylän päiväkoti, Meduusat 500 €, Lappohjan Eläkeläiskerho Holken 800 €, RasBudo Hanko ry 1500 €, Hankoniemen Karjalaiset ry 1000 €, Tage Nylund 1000 €, Hangö svenskspråkiga förskola, Snäckor och Sländor 1000 €, Hangon katulähetys ry 800 €, Julia Salmela, Kurre Böckerman och Andreas Sjöholm 1700 €.