”Käymme peleissä niin kauan kuin jaksamme huutaa”

Bengt Holmberg ja Auli Kari saapuvat Karjaan urheiluhalliin aina ensimmäisten joukossa. BK-46:n vannoutuneet kannattajat povaavat sekä miesten että naisten joukkueelle hulppeaa menestystä pääsarjoissa.

Auli Kari ja Bengt Holmberg ovat ensimmäisinä paikalla

Aikainen lintu madon nappaa, mutta mahtaisikohan lintujakaan napata olla yhtä aikaisin liikkeellä kuin Auli Karia ja Bengt Holmbergia. Pariskunta kun on pyrkimässä Karjaan urheiluhalliin heti, kun ovet avataan BK-46:n miesten ja naisten käsipallopeleihin.

-Seurassamme katsomossa istuva Siffe Åberg on sanonut, että fanit tulevat paikalle puolitoista tuntia ennen ottelun alkua, mutta tosifanit jo kaksi tuntia ennen. Emme sentään niin aikaisin ole, mutta puolitoista tuntia kyllä. Juomme kahvit ja seuraamme, kun väkeä alkaa saapua halliin. Yhtä hyvin voimme olla täällä sen sijaan, että katsomme kotona kelloa ja odotamme lähtöä, Auli kertoo.

Käsipallo ei ollut kaksikolle kovin tuttu juttu ennen kuin lapsenlapsi Paul Landell ryhtyi pelihommiin. Holmberg oli käynyt katsomassa pelejä, mutta Kari saapui katsomoon aivan ummikkona.

-Muistan tosin sellaisen jutun 1980-luvulta, kun olimme porukalla käymässä Teneriffalla. Janka Rönnberg pelasi silloin siellä ja hän hommasi seurueellemme liput joukkueensa peliin. Benkku meni, mutta minä lähdin kaverin kanssa shoppailemaan. Nyt kun on lajista innostunut, niin on kyllä kaduttanut, että jäi se peli kokematta, Auli harmittelee.

Nykyisin miesten edustusjoukkueen laidalla kiitävän Paulin junioriottelut vetivät kaksikon lehtereille ja lopulta edustusjoukkueiden peleihin. Tätä nykyä he eivät jätä otteluita väliin mistään hinnasta, tai ainakin hinnan pitää olla hyvin korkea.

77-vuotias Auli ja kuusi vuotta vanhempi Benkku eivät olleet taannoin moksiskaan reissusta BK:n eurocupin otteluun Põlvaan, vaikka fanibussissa körötelty edestakainen retki Viroon kesti kaikkinensa yhteen putkeen lähes 24 tuntia. Seuraavalla kierroksella BK-46 kohtaa Olympiacosin, mutta Kreikkaan asti eivät taida luottofanienkaan rahkeet enää riittää.

Täyttä toimintaa

Holmbergia ja Karia viehättää käsipallossa se, että siinä laitetaan pökköä pesään.

-Vauhti on se juttu. Mennään päästä päähän ja koko ajan tapahtuu, Benkku nyökkää.

-Itse en jaksa katsoa mitään maratoneja tai mäkihyppyä. Pitää olla vauhtia ja toimintaa, Auli komppaa.

Myös ymmärrys lajista on vuosien varrella kasvanut.

-Kun oikein seuraa mitä kentällä tapahtuu, niin kaikki on lopulta hyvin loogista, Auli virkkoo.

Holmbergin möreä ääni erottuu joukosta kotiyleisön kannustaessa omiaan, mutta katsojia ei aina saada täydellä voimalla mukaan, vaikka kuuluttaja Jari Parkkonen kuinka epätoivon vimmalla kailottaisi hela hallen -kutsuhuutoaan.

-Välillä se harmittaa, jos hallissa ei sytytä kannustamaan. Pelaajat saavat yleisön kannustuksesta virtaa, Auli tietää.

Holmberg ja Kari löysivät aikoinaan mieluisan penkkirivin kahvilan viereisestä katsomonosasta, eikä vakiopaikoista ole sen koommin luovuttu.

-Eräässä pelissä tätä katsomoa ei avattu ja menimme vastakkaiselle puolelle, mutta ei se tuntunut yhtään samalta. Täältä näkee pelin parhaiten.

Suosikkipelaaja säväytti

Ensimmäistä kautta edustusmiehistössä pelaavan Paulin tähänastista käsipallomatkaa Holmberg ja Kari ovat seuranneet mielenkiinnolla.

-Näin kyllä heti, että hänestä tulee pelimies, Benkku toteaa.

-Minä oli arvioissani vähän varovaisempi. Paul on kyllä tunnollinen ja hoitaa kaiken viimeisen päälle. Hän on myös hyvin itsekriittinen. Olen mennyt joidenkin pelien jälkeen sanomaan, että hyvin se meni, mutta hän on vain tuhahdellut, että eikä mennyt, Auli sanoo.

Jos ei Paulia saa sanoa, niin kuka nykymiehistöstä on suosikkipelaaja?

-Jac Karlsson, hän johtaa ja rauhoittaa peliä. Jos joku töppää, niin Jac vain vähän mulkaisee, että ei noin, Auli toteaa.

-Miska Henriksson, hän on mielestäni Suomen paras käsipalloilija tällä hetkellä, Benkku sanoo.

Lauantaina saatiinkin seurata Henrikssonin menoa koko komeudessaan, kun hän rymisteli 12 maalia 13 heitolla BK:n päihitettyä kotonaan Dickenin 41-25. Vieläkin vahvemmin esiintyi maalivahti Miksu Heinonen, jonka 19 torjunnan ralli sai miehen itsensäkin kesken pelin naureskelemaan homman helppoutta.

Naisten joukkueesta Auli nosti esiin Patricia Anckarin ja Benkku Jannica Kullbergin. Kummankaan ei tarvinnut venyä kirkkaimpaan loistoon, kun BK-46 kaatoi lauantaina kotonaan lohduttoman sarjajumbon SIF:n 38-17. Voiko kuluvan kauden lento kantaa BK:n naisten ensimmäiseen mestaruuteen?

-On se mahdollista. Mitali ainakin tulee, Benkku ennustaa.

Mahdollista on sekin, että Holmberg ja Kari istuvat paraatipaikoillaan vielä hyvän tovin ja aina hyvissä ajoin.

-Käymme peleissä niin kauan kuin jaksamme huutaa.