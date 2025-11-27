BK-46 vei EIF:n pullakahville

Albert Löfgren kuritti EIF:iä kuudella osumalla. Isac Hagman pani hanttiin sen minkä pystyi.

Miesten käsipalloliigan paikallisottelussa oli suuren urheilujuhlan tuntua, vaikka tulostaululla olikin pientä verilöylyn makua.

BK-46 riepotteli EIF:n kotikentällään maalein 38-17 (19-8) ja paahtaa piikkipaikalla puhtaalla pelillä. Tammisaarelainen sarjanousija on viimeistä edellisenä 19 pistettä karjaalaiskumppania perässä.

Kahvia ja pullaa

BK:n pääyhteistyökumppaneihin kuuluvan SBA Interiorin tarjoama ilmainen sisäänpääsy pullakahveilla höystettynä houkutteli Karjaan urheiluhalliin kauden ylivoimaisen ennätysyleisön ja 857 katsojaa. Vakiokävijät saivatkin ihmetellä lehtereillä aivan uusia tulokkaita, joista osa saapui ensimmäistä kertaa käsipallopeliin.

Noah Hagman oli EIF:n hyökkäyspelissä paljon vartijana. Tässä Oleksii Shcherbakin ja Oliver Nordlundin välistä tekopaikkaan murtautuva vasuripakki osui viidesti.

Selvänä suosikkina raaseporilaisnujakkaan lähtenyt kotijoukkuekin kykeni tälläytymään hyvään latinkiin, vaikka sunnuntain rajun eurocupin koitoksen jälkeen keskiviikkona olikin tiedossa kovin erityyppinen ottelu. Seitsemän maalia täydellisellä tarkkuudella tempaissut Oliver Nordlund arvasi yleisön innostuvan pelistä.

-Ei ollut kovin vaikeaa syttyä tähän otteluun, kun saattoi odottaa hallin olevan täynnä. Niin siinä yleensä käy, kun ilmaiseksi tarjotaan. Päivällä kun kävin kaupassa, ihmiset sanoivat tulevansa parin vuoden tauon jälkeen taas peliin. Toivottavasti tämä väki löytää jatkossakin halliin, vaikka illan ottelu ei ollutkaan uusille katsojille mikään jännittävin kokemus. Tästä tuli vähän miehet vastaan pojat -touhua, Nordlund tuumi.

EIF:n kokematon joukkue sai arvokasta oppia naapurin ison pojan hiekkalaatikolta, vaikka päävalmentaja Kaj Hagman olisikin kernaasti halunnut marssittaa joukkonsa kehiin ehjemmässä iskussa.

-Harmi ettemme pystyneet tarjoamaan parempaa vastusta, kun halliin oli saatu tällaista käsipallohuumaa. Nyt on vähän liikaa pelaajia poissa tai vajaakuntoisina, Hagman totesi.

Liikettä ja leikkiä

Kotijoukkue lepuutti pelinrakentaja Jac Karlssonia ja maalivahti Miksu Heinosta pyörittäen pelaajarulettiaan tavallista enemmän. Freddy Wickströmin maalivahtityöskentely avausjaksolla, laituri Jonathan Roosin maaliennätys ja Albert Löfgrenin väkevä sisääntulo muodostivat sykähdyttävimmän annin.

Miska Henriksson viihdytti yli 850 hengen yleisöä värikkäillä viimeistelyillään. Tässä lähtee rystyvempula ohi tammisaarelaisvahti Arthur Ljungin.

-Eroa oli suunnilleen sen verran kuin joukkueiden välillä pitää ollakin. Olisi sitä voinut olla enemmänkin, mutta peli meni loppua kohden vähän leikkimiseksi, Nordlund sanoi.

Miska Henrikssoninkin pelissä oli annos leikkisyyttä ja hän vastasi illan hehkeimmästä osumasta. Henriksson kierähti puolustuksen edessä ilmaan 180 astetta ja läiskäisi seitsemästä metristä muina miehinä selkä kohden maalia takakauhaisulla pallon riman alle.

-En nähnyt vaihtopenkiltä sitä maalia, kun valmentajamme sattui juuri eteen, mutta onhan Miska noita treeneissä vedellyt. Häneltä voi odottaa ihan mitä tahansa, Nordlund totesi.

EIF tarjosi takapelaajan mukaan poikkeavaa vastusta.

-Heidän pelissään on juttuja, joihin emme ole oikein tottuneet. EIF puolustaa erilaisella tavalla ja hyökkäyksissä saattaa tulla vaikka sellaista, että heitetään tuplablokkiin. Sieltä voi tulla kaikenlaista, Nordlund mietti.

Punavalkopaidoilla oli kotihallissaan hauskat oltavat. Ivan Roos otti ilon irti yhdestä kolmesta maalistaan.

Aikoinaan 17-vuotiaana pääsarjassa HC HIK:n paidassa pelannut Nordlund osaa arvostaa EIF:n ponnisteluja.

-En ole heidän pelaamistaan niin tarkasti seurannut, mutta ovat he sentään saaneet jo voiton ja pelanneet joitakin melko tiukkoja matseja. Mehän emme silloin Hikkenissä voittaneet kauden aikana peliäkään ja kärsimme tylyjä tappioita, hankolaislähtöinen Nordlund muisteli.

BK:n parhaaksi maalintekijäksi tällä kaudella vertynyt 25-vuotias peluri on irvistellyt viime aikoina nilkkavaivaansa, joka säteilee kipuna akillesjänteeseen.

Jonathan Roos kohosi kentän maalikunkuksi yhdeksällä osumallaan. Laituri latoi liigan maaliennätyksensä uusiksi.

-Pelissä ensimmäiset kymmenen minuuttia ovat ihan tuskaa, sitten vähän helpottaa. En ole vielä käynyt lääkärillä, mutta jos nilkka ei joulutauon aikana tokene, niin sitten pitänee mennä, Nordlund kertoi.

Sataa ja tuulee

BK-46:n päävalmentaja Andreas Rönnberg kukitettiin ennen ottelun alkua hänen suoritettuaan seuran historian ensimmäisenä valmentajana Euroopan käsipalloliiton korkeimman tason master coach -tutkinnon. Rönnbergiltä ei vaadittu keskiviikkona taiturimaista valmentamista, kun taas virkaveli Hagman sai olla melkoinen taikuri.

Hatusta oli vedettävä kaneja, kun Alexander Muller ja Marckus Östberg olivat jääneet edellisen Dicken-ottelun jälkeen sivuun, eikä Liam Hagman ollut vielä jalkavammansa takia täydessä tikissä. Loukkaantuneet Muller ja Elias Hagman olivat kokoonpanossa vain näön vuoksi. Hyökkäyspelissä suurta kuormaa kantanut Noah Hagmankin piteli viimeisen vartin vaihtopenkillä pohjettaan, mutta onneksi ei ollut kyse mistään pahemmasta.

Andreas Rönnberg on BK-46:n seurahistorian ensimmäinen master coach eli Euroopan käsipalloliiton korkeimman tason tutkinnon suorittanut valmentaja. Keskiviikon paikallispelissä hän valmensi rennoin mielin.

Päävalmentaja Hagmanin mukaan uudet hankinnat ovat kiikarissa, mutta toistaiseksi on mentävä näillä eväillä.

-Takaiskuja on ollut aika paljon. Kai tämän ensimmäisen liigakauden tarina vain sitten menee niin, että saadaan ihan isän kädestä, Hagman hymähti.

Vähälle vastuulle jäänyt Tjardo Stoffers oli yhtäkkiä EIF:n avauskuusikossa ja toisella jaksolla laiturit Niklas Westerholm ja Carl Wasström liikkuivat yhdeksän metrin tonteille. 17-vuotias Eero Ikola puolestaan teki viivalta liigauransa maalit numero kaksi ja kolme.

-Nuorelle Eerolle plussaa siitä, että laittoi pallot ihan kylmäpäisesti pussiin, vaikkei ole pelannut liigassa vielä paljon yhtään, valmentaja kehaisi.

EIF on varsinkin kotiotteluissaan pelannut hurjalla asenteella, mutta Karjaalla miehistö valahti vaisuilmeiseksi ja jäi saman tien jyrän alle.

-Alku oli huono, juuri sellainen kuin sen ei pitänyt olla. Nostan kuitenkin pojille hattua siitä, että saimme pidettyä BK:n alle 40 maalissa. Täällä ovat vastustajat saaneet kylmempääkin kyytiä. Ehkä BK löysäsi otetta toisella jaksolla, mutta kyllä sieltä aika pitkään tultiin kovalla voimalla, Hagman sanoi.

Kaj Hagmanilla riitti taas peluutuksessa pohdittavaa. EIF:n päävalmentaja toivoo joukkueen terveystilanteen parantuvan tuleviin otteluihin.

Joukkueet kohtaavat toisensa uudestaan heti tulevan viikon perjantaina Tammisaaressa.

-Toivottavasti meillä on silloin pari pelaajaa lisää mukana ja kykenemme laittamaan kovemmin kampoihin, Hagman totesi.

Nordlund ei usko kupletin juonen muuttuvan Tammisaaren palloiluhallissa, missä hän vierailee pelihommissa pitkästä aikaa.

-Taisin pelata siellä viimeksi B-junnuna. Silloin olimme Miskan kanssa eri puolilla, hän EIF:ssä ja minä Hikkenissä. Ihan kiva päästä liigapeleissä uuteen halliin.

Ottelutilastot

BK-46: Jonathan Roos 9/11 (7 m 1/1), Miska Henriksson 7/9, Oliver Nordlund 7/7, Albert Löfgren 6/9, Oleksii Shcherbak 4/9, Ivan Roos 3/6, Robin Sjöman 2/4, Paul Landell 0/2, Igor Skyba 0/1, Sebastian Säkkinen 0/1, Astor Sjöblom 0/1, Albin Wasström 0/1. Heittojakauma 6 m 27/40, 9 m 8/18, tyhjä maali 1/2.

Maalivahdit: Freddy Wickström (40 min.) 12 torjuntaa, Albin Wasström (20 min.) 3.

Jäähyt: Henriksson, Sjöman, Sjöblom 2 min.

Pallonmenetykset: 8.

EIF: Noah Hagman 5/17, Carl Wasström 3/7 (7 m 1/1), Isac Hagman 2/7, Christian Berg 2/4, Eero Ikola 2/3, Liam Hagman 1/2 (7 m 1/1), Edvin Holmberg 1/2, Tjardo Stoffers 1/1, Albert Kevin 0/1. Heittojakauma 6 m 9/21, 9 m 6/22.

Jäähyt: N. Hagman, Wasström, L. Hagman, I. Hagman 2 min.

Pallonmenetykset: 18.

