Raaseporissa poliittiset pallot ilmassa, Hangon talousarvioehdotus miinuksella

Raaseporin kaupunginhallituksella oli alkuviikolla maratonkokous talouden sopeutusohjelman, palveluverkkosuunnitelman ja henkilöstövähennysten ääressä. ”Taistelu” kaupungin toimintojen tulevaisuudesta jatkuu maanantaina kaupunginvaltuustossa.

Hangon kaupunginvaltuusto saa tiistain kokoukseensa talousarvioehdotuksen, jonka alijäämä on noin 150 000 euroa. Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt eivät pidä tilannetta kuitenkaan huolestuttavana, vaan toteavat kaupungin talouden olevan vakaalla pohjalla.

Viikonlopun Etelä-Uusimaassa kerrotaan myös lapsen oikeuksien päivän vastaanotosta Karjaalla kaupunginjohtajan kanssa sekä hallituksen ehdottamasta määrärahasta suorien junavuorojen hankintaan Hangon ja Helsingin välillä. Lehdessä on uutinen myös Väyläviraston muistiosta, jonka mukaan uuden Länsirata-hankkeen ensimmäisenkin vaiheen kustannukset ovat noin 1,5 miljardia euroa ja suuremmat kuin hankeyhtiön laskelmissa.

