Yhteistoimintaneuvottelun tulos vahvistettiin – Raasepori vähentää 45 tai 34 henkilötyövuotta

Raaseporin kaupunginhallitus on vahvistanut syyskuun lopulla aloitetun yhteistoimintamenettelyn tulokset. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä niiden tuloksena kaupungin organisaatiosta pyritään vähentämään yhteensä 44,7 henkilötyövuotta vuonna 2026. Lopputulema on vielä epävarma, sillä valtuusto päättää mahdollisista toimintojen lakkauttamisesta vasta tulevana maanantaina.

Neuvottelutuloksen mukaiset vähennykset kohdistuisivat seuraavasti: Billnäs skola 3,6, Snappertuna skola 3, Tunabon päiväkoti 3, ryhmäperhepäiväkoti Nalle 3, Lövkullan ryhmäperhepäiväkoti 3, Billnäsin esikoulu 1,2, musiikkiopisto 5, kulttuuritoimi 1, nuorisotoimi 2, liikuntatoimi 1, kansalaisopisto 4, kirjastot 1, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 9,1, joustava perusopetus 3,8 ja sisäiset palvelut 1 henkilötyövuosi.

Kaupunginhallitus päätti tiistaisessa kokouksessaan esittää valtuustolle, että Billnäs skola -koulua, Snappertuna skola -koulua ja Tunabon päiväkotia ei lakkauteta. Samoin kaupunginhallitus ehdottaa organisaatiomuutoksia koskien, että kulttuuritoimi säilytetään omana yksikkönään talousarvion sitovuustasoissa.

Mikäli valtuusto päättää maanantaina kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti, vähennettävien henkilötyövuosien määrä on 34,1 ja 10,6 henkilötyövuotta pienempi neuvottelutulokseen verrattuna.

Raaseporin kaupunki aloitti syyskuun lopulla yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli vähentää taloudellisista ja tuotannollisista syistä enintään 188 henkilötyövuotta vuonna 2026. Kaupungissa oli viime vuonna päätoimista henkilöstöä noin 1 300 työntekijää.

Yt-neuvottelut koskivat seuraavia toimintoja: Billnäs skola, Snappertuna skola, Tunabon päiväkoti, ryhmäperhepäiväkodit Nalle ja Lövkulla Karjaalla, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukio-opetus, joustavan perusopetuksen luokat, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kirjastot, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Mukana olivat myös niihin liittyvät tukitoiminnot, kuten toimitilahuolto, ruokapalvelu ja kiinteistöjen ylläpito.

Raaseporissa käytiin jo aiemmin syksyllä yhteistoimintaneuvottelut hallinnon ja sisäisten palvelujen sekä elinkeino- ja työllisyyspalvelujen organisaatiomuutoksesta, toimistotehtävien keskittämisestä ja ostolaskujen käsittelystä, IT- ja digitalisaatiotoimintojen ulkoistamisesta sekä kiinteistönhoidon ulkoistamisesta joissakin sote-kiinteistöissä.