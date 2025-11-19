Poliisi epäilee metsästysrikosta Karjaalla

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää kansalaisilta havaintoja mahdollisesta metsästysrikoksesta. Poliisi epäilee, että Raaseporissa tapahtui salametsästysrikos keskiviikon ja torstain välisenä yönä 6. marraskuuta.
Tapahtumapaikka on Karjaalla Romsarbyssä sijaitseva peltoaukea, josta löytyi ainakin neljän suolistetun kauriseläimen jäänteet. Backgrändin seudulla asutuksen läheisyydessä sijaitsevalla paikalla oli myös havaittavissa tallatut veriset jäljet.
Havainnot ja tiedot asiasta voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.