BK-46 palkitsi kannattajansa taistelutuloksella Virosta

Jac Karlsson antoi palaa viiden maalin edestä. Konkari oli yksi viikolla sairastelleista pelaajista, jotka taistelivat Virosta hyvän tuloksen.

Palliklubi nelikuus klaaritud palju erinevaid ebamugavuuksii ja voitlus suurepärane tulemus käsipallin Euroopan matsis Eestis. Ja sama suomeksi: BK-46 raivasi tieltään monenlaisia hankaluuksia ja taisteli hyvän tuloksen miesten käsipallon European cupin kolmannen kierroksen avausosassa Virossa.

Karjaalta matkusti Viron kaakkoiskulmaan runsaat 60 kannattajaa, jotka nostivat tunnelmaa Mesikäpa-mökissä. Seremoniamestari Leif Wadenström löi tahtia karjaalaisfanien viikinkitaputukselle ennen ottelun alkua.

BK:lla ei ollut pöljän päivä, mutta sunnuntaista ei tullut täysin Põlvankaan päivää. Põlva Serviti vei voiton lukemin 28-27 (15-13), mutta tilanne ei ole karjaalaisittain lainkaan hassumpi. Jatkopaikka ratkeaa kahden ottelun yhteismaaleilla ja tulevana sunnuntaina joukkue lähtee kotipeliinsä mainioista asemista.

Mesikäpa-hallissa nähtiin puolelta toiselle heilahdellut mesikämmenten yhteenotto. Karjaalaiskarhu helli avausjaksolla kolmen maalin hunajaa ja eestiläisotso oli 10 minuuttia ennen loppua viisi marjaa karussa.

Maalin tappio oli BK-46:lle lopulta jopa erinomainen tulos siihen nähden, että monella pelaajalla oli heikko päivä, maalivahdit haroivat tyhjää ja ukrainalais-liettualainen tuomaripari koetteli hermoja. Lisäksi useampi ukko oli viikon varrella sairastellut ja valmistautuminen meni repaleiseksi.

-Olen kaiken tapahtuneen jälkeen aika tyytyväinen tulokseen. Pummasimme paljon hyviä paikkoja ja torjuntoja tuli hyvin vähän. Taistelimme muutaman maalin tappioasemasta maalin päähän ja vältimme sellaisen pahemman romahduksen, joka voi vieraskentällä tapahtua, päävalmentaja Andreas Rönnberg sanoi.

Avausjakson ankeudestaan rotevan ryhtiliikkeen toisella puoliskolla tehnyt Miska Henriksson suostui nielemään tuloksen pitkin hampain.

-Vihaan häviämistä, mutta kai tämä tulos oli ihan hyvä. Olisi pitänyt voittaa, mutta se on vaikeaa, jos ei laita palloja tuon paremmin verkkoon. Puolustuspäässäkin meidän tulisi pystyä pitämään Põlvan pelaajat paremmin kurissa, sillä ei heillä ollut ketään erityistä asetta. Luulen, että heillä tulee olemaan Karjaalla hemmetin paljon vaikeampaa kuin mitä meillä oli täällä, Miska uumoili.

Oleksii Shcherbak kamppaili armottomasti ukrainalaista maanmiestään Stanislav Kholodiukia vastaan. BK puolusti mukiinmenevästi, mutta muutamat torkahdukset päästivät isännät turhan päiten maalintekoon.

Jac Karlsson nousi ailahtelevasta joukosta esiin tasaisimpana pelaajana, kun taas Jonathan Roos löi kakkosjaksolla tiskiin kaivattuja laitatehoja. Ivan Roos on varastanut syksyllä otsikot, mutta nyt oli isoveljen vuoro näyttää osaamistaan. Põlva jäi harmittelemaan viimeistä kymmenminuuttista, jonka aikana se tarjosi möhlinnällään BK:lle avaimia kavennusosumien latomiseen.

Viron kaakkoiskulmaan matkusti Karjaalta bussilla reippaat 60 kannattajaa, jotka viettivät pitkän, mutta antoisan päivän. BK ei ole eurocup-historiansa aikana päässyt nauttimaan fanilauman tuesta vieraspeleissä, mutta nyt reissulle oli sopiva tilaisuus. Menomatkan aikana kannatusviisut jetsulleen harjoitellut ryhmä oli hallissa kuin kotonaan ja lauloi kotiyleisön suohon.

-Kun kuulin fanimatkasta, niin en olisi uskonut, että tänne tulee näin paljon porukkaa Karjaalta. Ei tällaista menoa ole ollutkaan sitten viime kevään finaalipelien. Iso kiitos kannattajille, Rönnberg viestitti. Ottelusta lisää Etelä-Uusimaan tulevan torstain lehdessä.

Ottelutilastot

BK-46: Miska Henriksson 6/12, Oleksii Shcherbak 6/10, Jac Karlsson 5/10 (7 m 1/1), Jonathan Roos 5/7, Ivan Roos 2/5, Sebastian Säkkinen 2/4 (7 m 0/1), Igor Skyba 1/1, Oliver Nordlund 0/6 (7 m 0/1), Robin Sjöman 0/1. Heittojakauma 6 m 16/26, 9 m 8/23, tyhjä maali 2/3.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (47 min.) 6 torjuntaa, Freddy Wickström (13 min.) 1.

Jäähyt: Shcherbak 2 x 2 min, Henriksson 2 min.

Pallonmenetykset: 7.

Põlva: Carl-Eric Uibo 6/11, Tõnis Kase 6/10, Ülljo Pihus 4/6, Jürgen Rooba 3/4, Mathias Rebane 3/3 (7 m 3/3), Hendrik Varul 2/4, Stanislav Kholodiuk 1/3, Kermo Saksing 1/2, Henri Sillaste 1/2, Arturs Meiksans 1/1. Heittojakauma 6 m 14/23, 9 m 10/20, tyhjä maali 1/1.

Maalivahdit: Eston Varusk (60 min.) 13 torjuntaa.

Jäähyt: 5 x 2 min.

Pallonmenetykset: 11.