Forcit maksoi eniten veroja, Karjaalle uusi liikekiinteistö, hyvinvointialueen talousarviosta sopu

Yhteisöverot laskivat läntisen Uudenmaan kolmessa kunnassa viime vuonna 10-24 prosenttia edellisvuodesta. Ylivoimaisesti suurimman veropotin maksaa hankolainen Forcit. Uutisoimme suurimmat yhteisöverojen maksajat sekä veronpalautukset ja mätkyt kunnittain. Viikonlopun Etelä-Uusimaassa kerrotaan myös Tekovan julkistamasta liikerakennushankkeesta Karjaan Lepin liikealueelle. Töiden arvioidaan alkavan vielä tänä vuonna. Lehdessä kerrotaan myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmien talousarviosovusta ja Raaseporin sairaalalle laadittavasta palvelusuunnitelmasta. Uutinen löytyy myös siitä, miten rallimakkaroiden myynnillä voidaan tehdä hyväntekeväisyyttä.