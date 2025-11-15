Hit enter to search or ESC to close

Forcit maksoi eniten veroja, Karjaalle uusi liikekiinteistö, hyvinvointialueen talousarviosta sopu

Hanko, Inkoo, Raasepori 15.11.2025

Yhteisöverot laskivat läntisen Uudenmaan kolmessa kunnassa viime vuonna 10-24 prosenttia edellisvuodesta. Ylivoimaisesti suurimman veropotin maksaa hankolainen Forcit. Uutisoimme suurimmat yhteisöverojen maksajat sekä veronpalautukset ja mätkyt kunnittain. Viikonlopun Etelä-Uusimaassa kerrotaan myös Tekovan julkistamasta liikerakennushankkeesta Karjaan Lepin liikealueelle. Töiden arvioidaan alkavan vielä tänä vuonna. Lehdessä kerrotaan myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmien talousarviosovusta ja Raaseporin sairaalalle laadittavasta palvelusuunnitelmasta. Uutinen löytyy myös siitä, miten rallimakkaroiden myynnillä voidaan tehdä hyväntekeväisyyttä.

