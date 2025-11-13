BK-46 taipui naisten kiivaassa kärkitaistossa

Jannica Kullberg kietoutui Trine Björkqvistin kanssa tuliseen tangoon. Karjaan tanssilattialla pyörähdeltiin lopulta GrIFK:n tahtiin.

BK-46 ja Grankulla IFK ottivat toisistaan ihan tosissaan ja täydellä tarmolla mittaa naisten SM-käsipallon kärkiottelussa. Avausjaksoa hallinneet karjaalaiset kangistuivat toisella puoliskolla tappioon loppulukemin 24-27 (14-12).

Toisen kerran kuluvalla kaudella hävinnyt BK on taulukossa kaksi pistettä Grania jäljessä, pelin vähemmän palloillut HIFK vaanii kolmen pinnan päässä.

”Hinnalla millä hyvänsä”

Keskiviikon koitoksessa nähtiin kovaa kamppailua, tunteiden paloa, vauhdin hurmaa ja laadukasta kotimaista kädentaitoa. Jännitysnäytelmää todisti naisten liigakauden ennätysyleisö 295 katsojaa.

BK:lle kyseessä oli täyskäännös edellisestä ottelusta, jossa se ei saanut SIF:stä vastusta edes hippaan.

-Tällaisista otteluista saa eniten irti ja näistä myös oppii eniten. Grani tuli tänne todella latautuneena ja ottelusta tuli playoff-tyyppinen vääntö, kymmenen maalia mätkinyt takapelaaja Patricia Anckar totesi.

BK-46 päihitti GrIFK:n aiemmin syksyllä Kauniaisissa ja puolustava mestarijoukkue janosi revanssia kapteeninsa Johanna Svanbäckin johdolla.

-Keskiviikkoilta Karjaalla ei ole koskaan helppo paikka, mutta meillä oli tänään paljon revanssihenkeä. Kova ottelu, jonka kumpikin halusi voittaa hinnalla millä hyvänsä. Oli paljon tunnetta, huutoa sinne sun tänne ja yleisökin eli hyvin pelissä mukana. Tämä oli meille oikeastaan ensimmäinen kunnon kamppailu ja näitä toivoisi tietenkin lisää, tusinan täyteen tussaroinut Svanbäck kommentoi.

Kapeus kävi kalliiksi

BK puolusti läpi ottelun napakasti ja suisti varsinkin avausjaksolla vastustajaa raiteiltaan.

-Puolustuspelimme oli ehdottomasti positiivista, puolustimme ajoittain todella hyvin ja kovaa, Anckar kehui.

Maalipörssiä johtava Patricia Anckar on heittänyt keskimäärin kahdeksan osumaa ottelua kohden. Tässä hän ohittaa Cecilia Heinrichsin.

Pääsarjan kaikkien aikojen maalikuningatar Svanbäck piti vieraita pinnalla lähes yksinään ensimmäisellä 30-minuuttisella ja oli punavalkopaidoille paha pala purtavaksi.

-Suunnitelma oli nousta häntä vastaan, mutta silloin Johanna löytää taitavasti vapaaksi jääviä pelaajia. Olisimme voineet ottaa häneen enemmän kontaktia, mutta täytyy antaa Johannalle myös tunnustusta, hän on hyvä pelaaja, Anckar totesi.

Svanbäckin lisäksi kotijoukkueella oli kädet täynnä töitä Trine Björkqvistin kanssa. Hurjasti haastava nuorukainen ei kunnostautunut maalinteossa, mutta hankki rankkareita ja jäähyjä.

-Saimme toisella puoliskolla peliimme sellaista vauhtia, jota meiltä puuttui avausjaksolla. Meillä on leveämpi materiaali kuin BK:lla ja sekin alkoi näkyä. Heidän kovat takapelaajansa vähän hyytyivät, Svanbäck tuumi.

Hyökkäyspelissään raaseporilaiset rähmivät palloa enemmän kuin kertaakaan kuluvalla kaudella ja toisella jaksolla tie kuuteen metriin oli tukossa. Anckarin lisäksi oikein kukaan muu ei päässyt vauhtiin ja toiseksi paras maalintekijä Sofie Lindholm jäi harvinaisesti nollille törmättyään läpiajoissa Alexandra Olssonin torjuntoihin.

-Meille tuli toisella puoliskolla heikompi vaihe, jolloin aloimme roikottaa päitä. Siihen ei ole varaa, Anckar sanoi.

Päävalmentaja Andreas Rönnberg oli tyytyväinen siihen, että hänen joukkonsa nousivat vielä neljän maalin tappioasemasta yhden osuman päähän haistelemaan, vaikka vihulaista ei enää saatukaan kiinni. Hän tuli toimeen ilman kahta viivapelaajaa (Sirja Lassinharju-Heinonen ja Iida Maijala) ja yhtä takapelaajaa (Isolde Rönnberg), jotka viruvat vielä tovin sairastuvalla.

-Kyllä se näkyi, että meillä oli vain yhdeksän ulkopelaajaa. Väsymyksen takia tuli tavallista enemmän pallonmenetyksiä ja toisella jaksolla Grani pääsi heittämään lähempää. Jos olisi yksi viivapelaaja ja yksi takapelaaja enemmän käytettävissä, niin peli näyttäisi jo erilaiselta. Ei tässä kuitenkaan mitään hätää ole, pelissä oli paljon hyvääkin, Rönnberg sanoi.

Maalitykki kasvaa korkoa

Peukalonsa kakkospuoliskolla satuttanut Anckar huilasi tällin jälkeen hetken penkillä, mutta ei ollut tekemässä lehtereille seuraa loukkaantuneille pelaajille.

-Ei se nyt pelin jälkeen tunnu enää niin pahalta. Kyseessä on sitä paitsi vasemman käden peukalo, joten ei huolta, hän tokaisi.

Turkulaispelaaja on ottanut kehitysaskeleita viime kaudesta ja esittänyt luotettavampaa heittopeliä. Myös muilla osa-alueilla on tullut parannusta.

Kotijoukkue käytti puolustuksessa kovia otteita. Patricia Anckar komennettiin jäähylle tästä Trine Björkqvistin telomisesta.

-Kiitän siitä Andreasin valmennusta, hän on tuonut peliini paljon hyvää. Nykyään tulee vähemmän huonoja heittoja ja heittoprosenttini on parempi. Ymmärrän paremmin ne hetket, jolloin palloa tulee vielä liikuttaa. Puolustuspelini on myös kohentunut ja olen jo enemmän sellainen kahden suunnan pelaaja, jollainen Andreas on halunnut minun olevan. Viime kaudella minua ajettiin hyökkäysrooliin ja tehtiin hyökkäys-puolustus-vaihtoja, mutta en halua olla sellainen pelaaja. Olen saanut itsevarmuutta siihen, että pystyn vaikuttamaan kentällä molempiin suuntiin, Anckar kertoi.

Naisten pääsarjassa vaikuttaa olevan kolmen kerroksen väkeä. GrIFK, BK ja HIFK kahinoivat kattoterassilla, Cocks, Atlas ja Dicken keskiportaalla ja SIF yksinään perunakellarissa. Svanbäck arvelee tilanteen vielä elävän.

-Cocks ja Atlas laittavat kyllä kampoihin ja jos Dickenin terveyshuolet helpottavat, niin heitä ei kannata laskea ulos kärkikamppailusta. Loukkaantumiset voivat heilauttaa tilannetta suuntaan ja toiseen. Meillä on tällä hetkellä eniten leveyttä kokoonpanossa, kun taas BK:lla ja HIFK:lla on omat murheensa, hän mietiskeli.

BK-46 kohtaa jo tulevana lauantaina seuraavan haastajan kärkikolmikosta, kun HIFK vierailee Karjaalla.

Ottelutilastot

BK-46: Patricia Anckar 10/16 (7 m 2/2), Emelie Backlund 4/6 (7 m 1/1), Li Adamsson 3/5, Selma Fagerholm 3/3, Madeleine Lindholm 2/5, Jannica Kullberg 2/3, Sofie Lindholm 0/4. Heittojakauma 6 m 12/20, 9 m 9/19.

Maalivahdit: Melanie Udd (48 min.) 8 torjuntaa, Nea Kanninen (12 min.) 4.

Jäähyt: Backlund, Anckar, Kullberg 2 min.

Pallonmenetykset: 18.

GrIFK: Johanna Svanbäck 12/19 (7 m 4/4), Isabel Larsson 3/7, Freja Siivonen 3/5, Cecilia Heinrichs 3/4, Mathilda Sandblom 3/3, Amanda Olsson 2/4, Trine Björkqvist 1/6, Annika Mustonen 0/2, Sandra Laitinen 0/1, Louise Heinonen 0/1. Heittojakauma 6 m 11/21, 9 m 10/25, tyhjä maali 2/2.

Maalivahdit: Alexandra Olsson (60 min.) 11 torjuntaa.

Jäähyt: Larsson, Sandblom 2 min.

Pallonmenetykset: 16.