Riivattua Grönholmilta ja sanaleikkiä Nordströmiltä

Näyttelykokonaisuus Fiskarin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan näyttelytiloissa Galleria 360:ssa ja CUBE:ssa ruukkikylän keskustassa esittelee kaksi hyvin erilaisen polun kulkenutta karjaalaistaiteilijaa.

-Heitä yhdistää pitkä ystävyys, taide elämäntapana ja punk, osuuskunta Onoman toiminnanjohtaja Matleena Kalajoki kertoo.

Taiteilija ja muusikko Greger Grönholm tarjoaa Riivattu-näyttelyssään väriä ja kaaosta. Hänen mukaansa näyttely kuvastaa taiteen riivaamaa elämää, jonka läpi on kuljettava joka päivä. Esillä on läpileikkaus yli 40 näyttelyä eri puolilla Suomea pitäneen 55-vuotiaan Grönholmin taiteeseen. Hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä oli vuonna 1995.

Teosten tyylisuunta on horror vacui ja nk. outsider-taide. Latinankielinen termi tyhjyyden kammo tarkoittaa puolestaan pyrkimystä täyttää koko käytettävissä oleva pinta kuvilla.

Fiskarissa asuva kuvataiteilija Nordström on kotoisin Karjaalta. Näyttelyidea syntyi, kun hän mietti sanontaa ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, ja huomasi olevansa eri mieltä. Hän alkoi leikkiä sanoilla ja sen tuloksena syntyi näyttely nimeltään Oli. Se koostuu noin 50 lyhyestä tekstistä.

Nordströmin mielestä jokainen sana voi kertoa mitä tahansa ja luoda äärettömiä määriä mielikuvia, kun sen viereen laittaa toisen.

-Olen kirjoittanut tekstejä aikaisemminkin, mutta nyt rajoitin sen siihen, että mitä tapahtuu jos minkä tahansa päähän pälkähtävän irrallisen sanan eteen kirjoittaa sanan Oli, Nordström avaa.

Nordströmin näyttelyyn voi tutustua marraskuun 16. päivään saakka keskiviikosta sunnuntaihin. Grönholmin teokset ovat nähtävillä marraskuun 23. päivään saakka samoina viikonpäivinä kello 11-17.